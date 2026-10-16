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O que o entorno de Flávio Bolsonaro espera do debate da Band

Parlamentares do PL defendem que filho 01 do ex-presidente saia da defensiva com postura mais aguerrida e rebata acusações da campanha petista com dados e argumentos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/10/2026 11:42 - atualizado em 16/10/2026 12:48

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O que o entorno de Flávio Bolsonaro espera do debate da Band
O que o entorno de Flávio Bolsonaro espera do debate da Band crédito: Foto: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

A campanha de Flávio Bolsonaro tem criado muita expectativa em relação ao debate da Band neste domingo, 18, às 20h.

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Será a primeira vez que Flávio e Lula estarão juntos no mesmo ambiente nesta corrida presidencial.

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Um aliado do candidato do PL disse à coluna que “não dá para ficar só se defendendo de mentiras e fake news” e defendeu uma postura mais aguerrida de Flávio na TV.

“Senão, a pauta é deles. E a gente fica na defensiva o tempo todo”, emendou.

No entorno de Flávio, há o entendimento de que algumas estratégias do PT estão “caindo no ridículo”, mas é preciso “repor a verdade”. O debate é considerado o momento ideal para esse embate.

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“Não adianta dizer que é mentira. Tem que rebater com dados, exemplos, argumentos, uma por uma das mentiras”, acrescentou o parlamentar do PL, muito próximo de Flávio.

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