O que o entorno de Flávio Bolsonaro espera do debate da Band

A campanha de Flávio Bolsonaro tem criado muita expectativa em relação ao debate da Band neste domingo, 18, às 20h.

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Será a primeira vez que Flávio e Lula estarão juntos no mesmo ambiente nesta corrida presidencial.

Um aliado do candidato do PL disse à coluna que “não dá para ficar só se defendendo de mentiras e fake news” e defendeu uma postura mais aguerrida de Flávio na TV.

“Senão, a pauta é deles. E a gente fica na defensiva o tempo todo”, emendou.

No entorno de Flávio, há o entendimento de que algumas estratégias do PT estão “caindo no ridículo”, mas é preciso “repor a verdade”. O debate é considerado o momento ideal para esse embate.

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“Não adianta dizer que é mentira. Tem que rebater com dados, exemplos, argumentos, uma por uma das mentiras”, acrescentou o parlamentar do PL, muito próximo de Flávio.