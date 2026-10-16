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ELEIÇÕES 2026

PoderData/Aya: Lula reage e empata com Flávio Bolsonaro

Levantamento mostra virada histórica na reta final: candidatos têm 50% dos votos válidos e disputa pela Presidência segue totalmente aberta

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Repórter
16/10/2026 08:23 - atualizado em 16/10/2026 08:23

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Datafolha: Flávio Bolsonaro tem XX% e Lula, XX%, no segundo turno
Lula e Flávio Bolsonaro disputam segundo turno das eleições crédito: Pablo PORCIUNCULA e SILVIO AVILA / AFP

A pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta sexta-feira (16/10) aponta empate na corrida presidencial: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) registram 50% dos votos válidos cada um. O levantamento ocorre a nove dias do segundo turno, marcado para o dia 25.

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A pesquisa realizou 3.000 entrevistas entre 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual e 95% de intervalo de confiança. Os dados já captam o efeito do fim da escala 6×1, medida aprovada pelo Congresso Nacional nessa quarta-feira (14/10) para o formato 5x2.

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A distância entre os concorrentes diminuiu nas últimas duas semanas. A vantagem de Flávio, que atingiu seis pontos percentuais em 8 de outubro e caiu para dois pontos três dias atrás, zerou no levantamento atual. No primeiro turno, o senador teve 47,03% dos votos válidos contra 45,16% do petista.

Estratégias de campanha e propostas

A recuperação do presidente coincide com atos de rua e mobilização digital impulsionada por artistas e deputados jovens. Lula também recorreu a medidas com impacto direto na população, como a aprovação da redução da escala de trabalho e a promessa de oferecer ônibus urbanos gratuitos aos finais de semana caso seja reeleito.

Flávio Bolsonaro concentrou a primeira semana do segundo turno em reuniões com políticos e articulação de apoios em gabinetes. A coordenação da campanha do PL agora planeja intensificar a presença nas ruas, com um evento na avenida Paulista marcado para domingo (18/10).

Mesmo com a igualdade nos votos válidos, 51% dos entrevistados acreditam na vitória de Flávio, enquanto 42% apostam no sucesso eleitoral de Lula.

Segmentos demográficos e rejeição

Lula sustenta vantagem entre as mulheres, grupo no qual atinge 55% da preferência contra 39% do adversário. Flávio Bolsonaro apresenta melhor desempenho geográfico no Sul, com 57%, e no Centro-Oeste, com 54% das intenções de voto.

A proporção de eleitores que declaram Lula como a única opção de voto subiu para 44%. Aqueles que rejeitam totalmente o atual mandatário somam 46%. No caso de Flávio, a rejeição oscilou para 45%.

Avaliação da gestão federal

O desempenho pessoal de Lula tem 47% de desaprovação e 46% de aprovação, com 7% de entrevistados que não opinaram. A administração do governo federal soma 49% de desaprovação e 46% de aprovação, enquanto 5% não souberam responder.

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O levantamento do PoderData/Aya está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-04258/2026 e abrangeu 644 municípios em todas as 27 unidades da Federação por meio de ligações telefônicas.

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