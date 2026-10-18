Extrema direita nunca mais terá hegemonia das redes, diz Janones

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou, neste domingo (18/10), em publicação nas redes sociais, que a extrema direita nunca mais terá a hegemonia das redes após a eleição deste ano.

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Em um vídeo que conta com mais de 2 milhões de visualizações, o parlamentar refletiu sobre a mobilização feita pelo campo progressista para tentar uma virada inédita na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele começa dizendo estar muito contente. "A eleição vai passar, vamos ganhar a eleição, quatro anos vão passar, vamos ter outras. Porém, tem uma coisa que estamos fazendo aqui que vai muito além da vitória do presidente Lula, no dia 25 (próximo domingo): o conhecimento para o campo progressista, para a esquerda sobre como funcionam as redes sociais", afirma.

Janones acrescenta que agora os apoiadores de Lula sabem a lógica do algoritmo, nas redes sociais.

"Então, a extrema direita no Brasil e talvez no mundo, nunca mais vai ter a hegemonia das redes sociais. É eterno. O conhecimento saiu de mim, não é mais meu, passei pra vocês. Agora são milhões de pessoas que já sabem como enfrentar, de igual pra igual, a extrema direita nas redes sociais. Esse pode ter sido um marco para a gente garantir a sobrevivência do regime democrático no Brasil e no mundo. Esse é o tamanho da nossa vitória", concluiu.

O parlamentar tem feito uma série de ações de mobilização, nas redes e fora delas, para tentar garantir a vitória de Lula no segundo turno das eleições. Entre elas, está o "Exército do Lula", canal do WhatsApp para mobilizar ações digitais. A plataforma chegou a sair do ar por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e já conta com mais de 5 milhões de membros.

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