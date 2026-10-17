Autoridades e famosos embarcam em trend de apoio a Lula: "Verde e amarelo é nosso"
Iniciativa organizada pelo deputado André Janones reuniu políticos e artistas em ação simultânea no Instagram para a disputa do 2º turno
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste sábado (17/10), de uma mobilização nas redes sociais que busca desvincular as cores da bandeira brasileira e a camisa da Seleção do bolsonarismo. Convocada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), a iniciativa reuniu integrantes do governo, parlamentares, artistas e outras personalidades em uma série de publicações com símbolos nacionais.
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A ação foi organizada para começar às 9h, horário estabelecido por Janones para que os participantes divulgassem suas fotografias simultaneamente, ampliando o alcance das postagens no Instagram e em outras plataformas. A proposta integra os esforços de mobilização digital em favor da reeleição de Lula, que enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial, em 25 de outubro.
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Na sexta-feira (16/10), o deputado divulgou um vídeo convocando apoiadores para o que descreveu como uma das tarefas mais importantes do Exército do Lula, movimento de mobilização virtual liderado por ele. A orientação era substituir, nas publicações, o tradicional vermelho associado ao PT por roupas verdes e amarelas, camisetas da Seleção ou fotografias com a bandeira nacional. Pinturas no rosto com as cores do Brasil também foram incentivadas.
Ao apresentar a iniciativa, Janones defendeu que os símbolos do país não deveriam permanecer associados exclusivamente aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Nós conquistamos as ruas de novo, conquistamos as redes sociais, agora nós vamos retomar os nossos símbolos”, afirmou o deputado.
A convocação também foi direcionada a influenciadores, artistas e políticos, incluindo aqueles que não se identificam com a esquerda, mas se opõem à apropriação dos símbolos nacionais por um único grupo político.
Integrantes do governo e parlamentares aderem
Além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou da mobilização acompanhado da esposa, Lu Alckmin. Entre os representantes do Executivo, também publicaram conteúdos o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e os ex-ministros Camilo Santana, da Educação, Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. Participou também a primeira-dama Rosângela da Silva.
Veja:
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A adesão se estendeu ao Congresso Nacional, com a participação das senadoras Soraya Thronicke (PSB-MS) e Fabiano Contarato (PT-ES), além dos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). Na Câmara, a iniciativa recebeu o apoio da deputada constituinte Benedita da Silva (PT-RJ) e dos deputados André Janones (Rede-MG), Sâmia Bomfim (PSol-SP), Glauber Braga (PSol-RJ) e Erika Hilton (PSol-SP).
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Também participaram os deputados federais eleitos Fábio Félix (PSol-DF) e Ana Elisa (PT-MG), que assumirão seus mandatos em 2027. Outra personalidade política a aderir foi a ex-senadora Kátia Abreu, que representou o Tocantins no Senado e atualmente auxilia na coordenação da campanha de reeleição do presidente.
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Artistas e personalidades da cultura participam
A mobilização também alcançou o meio artístico, reunindo representantes da televisão, do cinema, da música e do esporte. Entre os participantes está o ex-jogador Raí, integrante da Seleção Brasileira tetracampeã da Copa do Mundo de 1994.
Na televisão, aderiram à iniciativa os atores Humberto Carrão, Cláudia Abreu, Paulo Betti, Marcos Palmeira, Marjorie Estiano, Débora Bloch e Juliana Alves. O cinema também teve representação com o diretor Kleber Mendonça Filho, responsável pelo longa O Agente Secreto, que recebeu quatro indicações ao Oscar de 2026, incluindo a de Melhor Filme.
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Já entre os músicos, as publicações contaram com a participação de Chico Buarque, Diogo Nogueira e Francisco Gil, integrante do grupo Gilsons. Este último também participou da mobilização ao lado da namorada, a atriz e ex-participante do Big Brother Brasil Alane Dias.
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A reunião de nomes de diferentes setores faz parte da tentativa de Janones de ampliar o alcance da campanha para além do público tradicionalmente identificado com o petismo.
Ao incentivar a circulação de fotografias com as cores e os símbolos nacionais, o deputado pretende fortalecer a presença dos apoiadores de Lula nas redes sociais e contestar a associação desses elementos exclusivamente ao campo bolsonarista.
Mais nomes da política brasileira
A mobilização também ganhou o reforço de outras importantes figuras do cenário político nacional. No campo do Executivo, aderiram ao movimento o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o ex-candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli, ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor federal na capital. E Leila do Vôlei (PDT).
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