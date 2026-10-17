Janones sobre panelaço e 'chuva' de posts: ‘Duas pancadas em menos de 24h’

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) comemorou as mobilizações que tem feito, nas redes sociais e fora delas, em apoio à reeleição do presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em uma postagem neste sábado (17/10), o parlamentar lembrou que em menos de 24 horas foram duas ações de sucesso, segundo ele. “A ação de hoje foi tão incrível que a gente até esqueceu que não tem nem 24 horas que a gente fez história com aquele panelaço. Duas pancadas em menos de 24 horas!”, declarou.

A ação de hoje foi tão incrível que a gente até esqueceu que não tem nem 24 horas que a gente fez história com aquele panelaço. Duas pancadas em menos de 24 horas! ???????????? — André Janones (@AndreJanonesMG) October 17, 2026

A primeira ação citada por ele foi o panelaço dessa sexta-feira (16/10), convocado para acontecer durante a sabatina de Flávio Bolsonaro na TV Globo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram protestos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte.

Na segunda, Janones convocou os apoiadores a publicarem uma foto vestindo a camisa do Brasil e “fazendo o L” às 9h deste sábado. O movimento busca a retomada dos símbolos nacionais, apropriados pela direita desde as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, pouco depois, pelo bolsonarismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O verde e amarelo é nosso”, diz uma hashtag que Janones sugeriu que os apoiadores usassem. O próprio perfil de Lula entrou na "trend" e publicou uma foto dele com a camisa da Seleção Brasileira. A iniciativa reuniu ainda integrantes do governo, parlamentares, artistas e outras personalidades.