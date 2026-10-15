Assine
overlay
Início Política
Whatsapp

Janones convoca apoiadores para vigília após TSE liberar 'Exército do Lula'

Ministro Kassio Nunes Marques liberou o canal antes do prazo de 48 horas e após campanha de Lula pedir tratamento igual ao dado ao grupo ligado a Flávio Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/10/2026 00:21 - atualizado em 15/10/2026 00:29

compartilhe

×
O canal reúne mais de 4,3 milhões de inscritos
O canal reúne mais de 4,3 milhões de inscritos crédito: Reprodução

O deputado federal André Janones (Rede-MG) convocou apoiadores para uma vigília em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizar, nesta quarta-feira (14/10), a retomada imediata do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, administrado pelo parlamentar. A liberação ocorreu antes do prazo de 48 horas estabelecido anteriormente pelo ministro Kassio Nunes Marques, presidente da Corte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A decisão foi tomada após a campanha de Lula pedir ao TSE que aplicasse ao canal “Tropa do Flávio”, ligado ao senador Flávio Bolsonaro (PL), a mesma restrição imposta ao grupo petista. Segundo informações da Folha de S.Paulo, a campanha de Flávio também se manifestou a favor da retomada imediata do canal de Janones.

Leia Mais

Nas redes sociais, Janones comemorou a retomada do canal e convocou os apoiadores a se mobilizarem pela reeleição de Lula. “O maior exército democrático do mundo voltou... Explode esse vídeo! O Exército do Lula está em campo para levá-lo à vitória no dia 25 de outubro”, disse. O deputado também convocou os apoiadores para uma vigília: “É pra ficar todo mundo de vigília até a gente ficar livre da ameaça da ditadura”.

Entenda o caso

Na terça-feira (13/10), Kassio havia suspendido o “Exército do Lula” e condicionado a retomada à comunicação formal do canal à Justiça Eleitoral. Após a regularização, o ministro autorizou o retorno, mas determinou um intervalo de 48 horas antes da retomada integral das atividades.

O canal reúne mais de 4,3 milhões de inscritos. Já o grupo ligado a Flávio Bolsonaro continuou funcionando durante a suspensão, o que motivou o questionamento da campanha petista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações de Nathallie Lopes, do Correio Braziliense

Tópicos relacionados:

andre-janones canal exercito-do-lula flavio-bolsonaro kassio-nunes-marques liberacao lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay