Janones convoca apoiadores para vigília após TSE liberar 'Exército do Lula'

O deputado federal André Janones (Rede-MG) convocou apoiadores para uma vigília em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizar, nesta quarta-feira (14/10), a retomada imediata do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, administrado pelo parlamentar. A liberação ocorreu antes do prazo de 48 horas estabelecido anteriormente pelo ministro Kassio Nunes Marques, presidente da Corte.

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A decisão foi tomada após a campanha de Lula pedir ao TSE que aplicasse ao canal “Tropa do Flávio”, ligado ao senador Flávio Bolsonaro (PL), a mesma restrição imposta ao grupo petista. Segundo informações da Folha de S.Paulo, a campanha de Flávio também se manifestou a favor da retomada imediata do canal de Janones.

Nas redes sociais, Janones comemorou a retomada do canal e convocou os apoiadores a se mobilizarem pela reeleição de Lula. “O maior exército democrático do mundo voltou... Explode esse vídeo! O Exército do Lula está em campo para levá-lo à vitória no dia 25 de outubro”, disse. O deputado também convocou os apoiadores para uma vigília: “É pra ficar todo mundo de vigília até a gente ficar livre da ameaça da ditadura”.

Entenda o caso

Na terça-feira (13/10), Kassio havia suspendido o “Exército do Lula” e condicionado a retomada à comunicação formal do canal à Justiça Eleitoral. Após a regularização, o ministro autorizou o retorno, mas determinou um intervalo de 48 horas antes da retomada integral das atividades.

O canal reúne mais de 4,3 milhões de inscritos. Já o grupo ligado a Flávio Bolsonaro continuou funcionando durante a suspensão, o que motivou o questionamento da campanha petista.

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Com informações de Nathallie Lopes, do Correio Braziliense