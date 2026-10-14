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ESCALA DE TRABALHO

Lula celebra aprovação do fim da escala 6x1: "Jamais será revogada"

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente acompanhou a votação e celebrou a aprovação da proposta

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Correio Braziliense
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Repórter
14/10/2026 23:29

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Segundo o petista, a medida representa uma conquista que
Segundo o petista, a medida representa uma conquista que "jamais será revogada" crédito: Ricardo Stuckert
O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a chamada escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas. Segundo o petista, a medida representa uma conquista que “jamais será revogada”.

“[A aprovação] não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua e de um desejo histórico do povo trabalhador. Portanto, eu quero parabenizar o povo que foi pra rua, os senadores e as senadoras que votaram favorável, porque o povo merece respeito”, declarou.

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No 1º turno, a proposta foi aprovada por 75 votos favoráveis e um contrário, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Já no 2º turno, 75 parlamentares votaram a favor do texto, que recebeu um voto contrário. 

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A matéria é considerada prioritária para a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi votada cinco meses após ter chegado ao Senado, a menos de duas semanas do 2° turno das eleições. Foram cinco sessões de discussão, assim como manda o regimento.

Flávio Bolsonaro, que criticou a PEC durante toda sua campanha, recuou nesta semana. Sabendo que o texto seria votado, disse nesta terça-feira (13), que votaria a favor da matéria. "A maioria dos trabalhadores brasileiros querem o fim da 6x1, então vou votar a favor", disse Flávio.

Críticas do setor produtivo

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende que o texto seja revisto para se adequar à realidade brasileira. “Lamentamos que a votação tenha sido feita sem mais debates com a sociedade brasileira e entendemos que os impactos dessa medida não foram devidamente mensurados”, afirmou o presidente da entidade, Ricardo Alban.

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Já o presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, avalia que a aprovação pelo Senado da PEC que acaba com a escala 6x1 é uma tragédia socioeconômica anunciada e denunciada pela associação. “Ela terá impactos extraordinários na sociedade. Os primeiros serão percebidos tão logo ela comece a vigorar, por conta dos serviços essenciais”, afirma.

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