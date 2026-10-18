Capitais têm atos pró-Lula uma semana antes do segundo turno

POR CATARINA SCORTECCI, ANDRÉ BORGES E YURI EIRAS



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CURITIBA, PR, BRASÍLIA, DF, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apoiadores da reeleição do presidente Lula (PT) promovem atos a favor do candidato neste domingo (18/10) em dezenas de cidades brasileiras.

Em Brasília, Maceió e Rio de Janeiro, as manifestações começaram pela manhã. Apoiadores em Salvador e Curitiba se reuniram no início desta tarde.

O cantor e compositor Chico Buarque participou do ato a favor de Lula no centro do Rio de Janeiro. O público que ocupava um quarteirão da avenida Presidente Vargas, na altura da igreja da Candelária, saudou o artista.

"Estamos aqui contra a truculência e contra a subserviência. Viva os estudantes, viva a democracia e viva o presidente Lula", afirmou.

Copa cana lotada! Bora Lula https://t.co/K6wae1nNDJ — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 18, 2026





O ato é organizado pela UNE (União Nacional dos Estudantes) e tem apoio de partidos como PT e PDT.

No Rio, um segundo ato acontece às 16h na zona sul da cidade. A mobilização está sendo chamada de "ato musical em defesa da democracia" e foi convocada pelo cantor Caetano Veloso em Copacabana.



Na capital federal, manifestantes se concentraram na Esplanada dos Ministérios. A aglomeração de apoiadores ocorreu em frente ao Museu da República, que fica próximo à rodoviária central e à Catedral de Brasília.

Por volta das 12h, o grupo seguiu em caminhada até o Congresso Nacional, em meio ao forte calor.

A mobilização ocorre uma semana antes do segundo turno, marcado para o próximo domingo (25/10).

Na última terça-feira (13/10), milhares de pessoas já haviam ocupado a Esplanada em um ato convocado pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes) da UnB (Universidade de Brasília), com apoio da UNE.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse à Folha que não realiza estimativas de público nestes atos.

Manifestações também estão marcadas em cidades do Acre, Amapá, Pará, Tocantins, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.

Em Salvador, os cantores Gilberto Gil e Daniela Mercury, além de outros artistas, participaram de um ato em apoio a Lula, no Clube Espanhol, em Ondina. A mobilização começou no início da tarde.

Curitiba e Porto Alegre também fazem atos pró-Lula. Na capital do Paraná, a concentração começou às 13h na praça 19 de Dezembro.

Na capital do Rio Grande do Sul, o ato começou às 14h, na Redenção, e também terá apresentações de artistas.

Em São Paulo, grupos petistas se concentraram em atos nas periferias da cidade, a partir das 15h. O mote é "Botar pra virar! Domingo é nas periferias!".

Mobilizações nas ruas estão acontecendo em diferentes cidades do país desde o resultado das urnas em 4 de outubro, quando o candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente de Lula no primeiro turno.

O eleitorado do petista começou a se organizar pelas redes sociais parte expressiva da iniciativa veio de grupos de estudantes e surpreendeu o meio político.

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Um dos principais atos aconteceu na avenida Paulista, no dia 11 de outubro, e contou com a presença de Lula. A via chegou a ser ocupada por 12 quarteirões, na maior parte de seus 2,8 km.

