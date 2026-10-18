Debate entre Lula e Flávio na Band atrasará
Emissora se manifestou pouco antes das 20h, data inicial prevista para o começo do debate
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O debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Rede Bandeirantes na noite deste domingo (18/10) atrasará 15 minutos. A emissora se manifestou pouco antes das 20h, horário inicial do debate.
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