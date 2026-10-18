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ELEIÇÕES 2026

Debate entre Lula e Flávio na Band atrasará

Emissora se manifestou pouco antes das 20h, data inicial prevista para o começo do debate

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RN
Ronayre Nunes
RN
Ronayre Nunes
Repórter
18/10/2026 20:07

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Rodolfo Schneider, diretor de conteúdo do grupo Bandeirantes avisou sobre o atraso
Rodolfo Schneider, diretor de conteúdo do grupo Bandeirantes avisou sobre o atraso crédito: Reprodução/Band

O debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Rede Bandeirantes na noite deste domingo (18/10) atrasará 15 minutos. A emissora se manifestou pouco antes das 20h, horário inicial do debate.

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