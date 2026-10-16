CNT/MDA divulga pesquisa do 2º turno para presidente

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga nesta sexta-feira (16/10), em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, uma nova pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República. A 172ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião foi feita às vésperas do segundo turno, que será disputado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no domingo, 25 de outubro.

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O levantamento mede as intenções de voto espontânea e estimulada e o grau de definição da escolha dos eleitores. A pesquisa também avalia a percepção da população sobre o governo federal e o desempenho pessoal de Lula.

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Metodologia

As entrevistas foram feitas presencialmente entre terça-feira (13/10) e quinta-feira (15/10). Foram ouvidos 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, nas 27 unidades da Federação, em cerca de 140 municípios.

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A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela própria CNT, custou R$ 222.453 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00652/2026.