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SEGUNDO TURNO

Lula e Flávio Bolsonaro discutem segurança pública em debate na Band

Tema abriu o debate deste domingo (18/10), com propostas dos candidatos para o combate à criminalidade

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
18/10/2026 20:40

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Debate entre Lula e Flávio na Band
Debate entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Band crédito: Reprodução/Band

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) discutiram segurança pública no debate da TV Band, na noite deste domingo (18/10). O tema abriu a rodada de perguntas aos candidatos, que apresentaram suas propostas para o combate à criminalidade. Flávio foi o primeiro a responder, seguido por Lula. O avanço das facções criminosas e o domínio de territórios abriram a discussão, que também abordou a redução da maioridade penal.

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Flávio prometeu endurecer o combate às organizações criminosas caso seja eleito. "A partir de janeiro do ano que vem, eu vou declarar guerra ao narcoterrorismo", afirmou. O senador disse que pretende classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e as milícias como organizações narcoterroristas. Também prometeu construir mais de 500 mil vagas no sistema penitenciário e defendeu leis mais duras para integrantes de facções.

Lula, por sua vez, defendeu ampliar a atuação do governo federal na segurança pública, em parceria com estados e municípios. O presidente afirmou que enviou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para permitir maior participação da União na área e disse que criará um Ministério da Segurança Pública caso a proposta avance no Senado.

O petista também defendeu o combate ao crime organizado em diferentes níveis. "Nós já estamos combatendo o crime organizado da esquina ao andar de cima", declarou, em referência tanto aos criminosos que atuam nos territórios quanto aos que operam em posições de maior poder econômico.

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Ao encerrar sua resposta, Lula afirmou que o governo fez mais no combate ao crime organizado do que administrações anteriores. Flávio, por sua vez, criticou a política de desencarceramento que atribuiu ao atual governo e prometeu recuperar territórios dominados por facções e milícias.

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