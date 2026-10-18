Lula sobre lobista Roberta Luchsinger: "É um problema da Polícia Federal"

O candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a lobista Roberta Luchsinger "é um problema da Polícia Federal". A empresária tem relação de amizade com Fábio Luís Lula da Silva, filho do petista conhecido como Lulinha. O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, questionou Lula sobre sua relação com a empresária.

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"Roberta é um caso da Polícia Federal. Se vocês a aliciaram para que ela prestasse depoimento, isso é uma questão a ser investigada. O dado concreto é que o caso está sob responsabilidade da Polícia Federal, que vai investigar", disse Lula.

Além disso, Lula afirmou que o filho será investigado caso alguma irregularidade seja identificada. "Eu não sou um pai que protege o filho, como você foi protegido pelo seu pai. Se tiver investigação, se tiver problema, será investigado, seja meu irmão, seja qualquer um. Eu não escondo nem mudo o diretor da PF."

Entrevista

Em entrevista nesta sábado (17/9), a lobista afirmou que que o presidente teria mentindo e que o filho dele sentou-se inúmeras vezes com ministros que integram seu governo. Roberta diz que decidiu falar porque vem agredida pelo presidente que vem classificando-a como "pilantra".

"Ele me chamou de pilantra, me colocou como boi de piranha. Ele é um mentiroso, é público e notório esses encontros do Lulinha com os ministros", afirma.

Amiga próxima de Lulinha, com quem costumava fazer viagens, Roberta disse que o apresentou ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

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"Ele era um empresário de sucesso. Apresentei-o ao Fábio em caráter social, nada para negócios. Se, após aquilo, se desvencilhou em algum negócio, foi entre eles, não comigo", relata.