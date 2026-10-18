Lula questiona Flávio sobre terras raras e desafia senador a abrir sigilos

O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), na TV Band, voltou de mais um intervalo com uma discussão sobre como aumentar a produtividade do país. Lula então questionou se o senador pretende entregar as terras raras e os minerais críticos brasileiros aos Estados Unidos, diante das possibilidades de investimento na exploração desses recursos, usados na fabricação de baterias, chips e celulares.

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Flávio não respondeu diretamente à pergunta. Em vez disso, acusou o governo Lula de não defender empresas brasileiras diante das tarifas norte-americanas e afirmou que o presidente foi aos Estados Unidos pedir ao governo de Donald Trump que não classificasse facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. "Mais uma fake news que eu pude desmentir aqui, olhando nos seus olhos", disse o senador ao iniciar a resposta.

Lula insistiu na questão e acusou a família Bolsonaro de se subordinar aos interesses norte-americanos. Na réplica, também lançou um desafio ao adversário em meio às acusações de corrupção. "Eu desafio você e eu amanhã abrimos a nossa conta bancária, abrimos o nosso sigilo telefônico para que o povo brasileiro saiba quem é ladrão nesse país", afirmou. O presidente propôs incluir os familiares dos dois e entregar os documentos à Justiça antes das eleições.

Na tréplica, Flávio disse não ter "absolutamente nada a esconder", mas voltou a acusar Lula de esconder recursos fora das próprias contas. Em seguida afirmou que pretende reforçar a fiscalização das fronteiras com as Forças Armadas.

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O senador também prometeu instalar mais de um milhão de câmeras em parceria com estados e municípios e criar o programa Smart Brasil, inspirado em sistemas de monitoramento urbano. Apesar de Lula ter perguntado sobre o destino das terras raras brasileiras, Flávio não apresentou uma resposta direta sobre se pretende permitir que os Estados Unidos explorem esses recursos.