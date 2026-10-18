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DEBATE NA BAND

Flávio em debate: ‘Seu dinheiro é por fora sempre, Lula’

Presidenciável do PL insistiu em citar um suposto áudio atribuído ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro com uma delação que cita o petista

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
18/10/2026 22:57

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Senador Flávio Bolsonaro (PL)
Senador Flávio Bolsonaro (PL) citou suposto áudio atribuído a Daniel Vorcaro crédito: Renato Pizzutto/Band

No debate da TV Band com candidatos no segundo turno da disputa presidencial, neste domingo (18/10), Flávio Bolsonaro (PL) insistiu em dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganha dinheiro “por fora”.

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A provocação está relacionada a um áudio em que supostamente o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que era dono do Banco Master, diz que pagou R$ 30 milhões para um filme sobre Lula, e diz que dinheiro foi direcionado ao presidente "por fora". Não há comprovação da veracidade da declaração, e a defesa de Vorcaro negou que isso tenha sido dito em um depoimento recente.

No debate, Lula desafiou o adversário a ambos abrirem as contas antes da eleição, "para mostrar para o povo brasileiro quem é ladrão".

Flávio respondeu sem aceitar: "Eu não tenho absolutamente nada a esconder, só que a questão, Lula, é que o seu dinheiro é por fora sempre, não está na sua conta, está em algum outro lugar, como falou o Vorcaro."

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O candidato do PL voltou a citar o "dinheiro por fora" em outras vezes no embate, inclusive durante o tempo de considerações finais de Lula.

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