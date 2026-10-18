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Nikolas sobre debate: ‘Lula nervoso e Flávio calmo, respondendo’

Deputado federal por Minas Gerais disse nas redes sociais que modelo de debate usado pela TV Band neste domingo não é eficaz

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/10/2026 22:18

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Nikolas quer pautar impeachment de Moraes, Dino e Fachin
Nikolas Ferreira usou as redes sociais para elogiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) e criticar Lula (PT) crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou nas redes sociais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está nervoso durante o debate entre os candidatos à presidência nas eleições de 2026, que ocorre neste domingo (18/10) na TV Band.

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Por outro lado, segundo Nikolas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) estaria tranquilo: "Flávio está calmo, respondendo e falando propostas. Lula está nervoso, mas também mais no ataque."

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O parlamentar acrescentou, ainda, que o modelo de debate utilizado pela Rede Bandeirantes "não é eficaz" e que o programa exibido neste domingo foi a prova disso.

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O encontro, marcado para as 20h, sofreu um atraso por causa dos candidatos, que chegaram em cima da hora. Este é o primeiro confronto ao vivo entre os candidatos nesta corrida eleitoral, em formato com foco no embate direto e perguntas formuladas pelos próprios concorrentes.

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