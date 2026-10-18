Nikolas sobre debate: ‘Lula nervoso e Flávio calmo, respondendo’

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou nas redes sociais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está nervoso durante o debate entre os candidatos à presidência nas eleições de 2026, que ocorre neste domingo (18/10) na TV Band.

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Por outro lado, segundo Nikolas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) estaria tranquilo: "Flávio está calmo, respondendo e falando propostas. Lula está nervoso, mas também mais no ataque."

O parlamentar acrescentou, ainda, que o modelo de debate utilizado pela Rede Bandeirantes "não é eficaz" e que o programa exibido neste domingo foi a prova disso.

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O encontro, marcado para as 20h, sofreu um atraso por causa dos candidatos, que chegaram em cima da hora. Este é o primeiro confronto ao vivo entre os candidatos nesta corrida eleitoral, em formato com foco no embate direto e perguntas formuladas pelos próprios concorrentes.