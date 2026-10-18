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DEBATE NA BAND

Flávio para Lula: ‘Tô esfregando verdades na sua cara’

Candidatos à Presidência protagonizaram discussão sobre escândalo do INSS durante debate da TV Band

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
18/10/2026 21:57

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Debate entre candidatos à eleição presidencial de 2026 na TV Band
Fala ocorreu em discussão sobre o escândalo das fraudes no INSS crédito: Renato Pizzutto/Band

Durante o debate da TV Band neste domingo (18/10), Flávio Bolsonaro (PL) disse que estava "esfregando verdades na cara" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem é adversário no segundo turno.

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Em discussão sobre o escândalo das fraudes no Instituto Nacional de do Seguro Social (INSS), cada um tentou vincular o esquema ao adversário. Flávio citou o nome do filho do presidente, Fábio Luís da Silva, o Lulinha, dizendo que ele "está na Espanha e pode estar sendo sustentado com o dinheiro do aposentado".

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Lula tentou interromper o adversário, que reagiu: "Você me respeita que eu tive 56 milhões de votos. Tenha calma. Eu só estou esfregando algumas verdades aqui na sua cara e você está sentindo aí, abalado."

"Porque isso deve ser difícil, realmente, você ter dentro de casa, dentro do governo, tanta gente envolvida em roubar 5 milhões de aposentados, roubados, dinheiro descontado no contra-cheque de vocês, dinheiro que faz falta", completou Flávio.

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Ele ainda disse que "o Brasil vai aposentar" Lula no segundo turno da eleição.

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