Flávio para Lula: ‘Tô esfregando verdades na sua cara’

Durante o debate da TV Band neste domingo (18/10), Flávio Bolsonaro (PL) disse que estava "esfregando verdades na cara" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem é adversário no segundo turno.

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Em discussão sobre o escândalo das fraudes no Instituto Nacional de do Seguro Social (INSS), cada um tentou vincular o esquema ao adversário. Flávio citou o nome do filho do presidente, Fábio Luís da Silva, o Lulinha, dizendo que ele "está na Espanha e pode estar sendo sustentado com o dinheiro do aposentado".

Lula tentou interromper o adversário, que reagiu: "Você me respeita que eu tive 56 milhões de votos. Tenha calma. Eu só estou esfregando algumas verdades aqui na sua cara e você está sentindo aí, abalado."

"Porque isso deve ser difícil, realmente, você ter dentro de casa, dentro do governo, tanta gente envolvida em roubar 5 milhões de aposentados, roubados, dinheiro descontado no contra-cheque de vocês, dinheiro que faz falta", completou Flávio.

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Ele ainda disse que "o Brasil vai aposentar" Lula no segundo turno da eleição.