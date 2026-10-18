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'Com miliciano, quero distância', diz Lula; Flávio compara Lula a ladrão

Candidatos se desentenderam durante debate realizado neste domingo (18/10). Em resposta, Flávio disse que pode ter a carteira roubada por Lula

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Victor Correia - Correio Braziliense
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Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
18/10/2026 22:01

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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em debate da TV Band
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em debate da TV Band crédito: Reprodução/TV Band

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (18/10) que quer "distância de miliciano" ao se referir ao adversário, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), durante o primeiro debate presidencial com a presença dos dois.

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A fala ocorreu durante um desentendimento no debate realizado pela TV Band, quando Lula saiu de perto de Flávio em direção ao seu púlpito, onde tomou água.

"Fica aqui do meu lado, Lula. Vamos conversar juntos aqui, fica tranquilo", ironizou o senador.

"Não quero ficar perto de você. Da família Bolsonaro, eu quero distância. Quero distância. Com miliciano? Com miliciano, eu quero distância", respondeu o presidente. Lula também fez referência a milicianos em outros momentos do debate.

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Em resposta, Flávio comparou Lula a um ladrão. "Pensando bem, é melhor você ficar longe mesmo, que minha carteira pode ser roubada", declarou.

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