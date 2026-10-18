Manifestação em apoio a Lula leva multidão às ruas do Centro de BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participaram de uma manifestação batizada de “Ato da Virada”, que teve início na Praça da Estação, no Centro de BH, neste domingo (18/10). O evento foi convocado pelas redes sociais, por estudantes e integrantes de movimentos sociais, em busca de apoio na reta final da campanha de segundo turno.

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Atos semelhantes acontecem em outras capitais do país em busca de uma virada inédita para a reeleição de Lula. No primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) terminou com 47,03% dos votos válidos contra 45,16% do petista. Foram cerca de 2,2 milhões de votos a mais para o filho de Jair Bolsonaro.

Mesmo sem a presença de Lula, a manifestação atraiu uma multidão que se concentrou na Praça da Estação e nas ruas próximas. Estiveram presentes no ato o deputado federal Rogério Correia (PT), as deputadas estaduais Beatriz Cerqueira (PT) e Lohanna França (PV), além da vereadora Luíza Dulci (PT).

Os apoiadores saíram da Praça da Estação e percorreram ruas e avenidas do Centro da capital, com cartazes, faixas e bandeiras, entoando palavras de ordem. O cortejo terminou na Praça Raul Soares.

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Nesse sábado (17/10), em outro ato pró-Lula, no Centro da capital, um motorista avançou contra os manifestantes e atropelou um idoso de 67 anos. O suspeito, de 45 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais.