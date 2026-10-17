Motorista atropela aposentado em ato pró-Lula em BH e é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista avançou contra manifestantes que estavam no ato pró-Lula, no Centro de Belo Horizonte, e atropelou um idoso na tarde deste sábado (17/10). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que o condutor de um Volkswagen Up amarelo arranca o veículo e passa por cima de algumas pessoas no cruzamento entre as ruas Tupinambás e Bahia (veja imagens do atropelamento). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abordou o suspeito em seguida e o conduziu à delegacia.

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Conforme o boletim médico sobre o petroleiro aposentado e diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro/MG), Hilário da Silveira, o impacto da batida causou fratura no tornozelo esquerdo. Logo após o atropelamento, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada. Manifestantes que estavam no local correram atrás do carro para anotar a placa e passar aos guardas.

De acordo com o professor aposentado Sidnei Ferreira, o caso ocorreu no fim da tarde e a ação do motorista foi tão rápida que não deu para saber se ele havia discutido anteriormente com algum dos ativistas. Sidnei relata que o condutor estava impaciente e parou em cima da faixa de pedestres enquanto o semáforo estava fechado para os veículos e, então, algumas pessoas começaram a pedir para que ele desse ré, pois estava prejudicando a passagem dos pedestres – inclusive a de cadeirantes.

No entanto, segundo relato da testemunha, o motorista avançou, bateu em uma senhora que não se feriu, atropelou Hilário e fugiu do local indo em direção à Avenida Afonso Pena. O professor aposentado acredita que a ação tenha sido tomada devido à discordâncias políticas, mas principalmente por uma intolerância por parte do condutor, que partiu para a violência.

"É uma falta de respeito danada, pois a gente tem o direito de expressar nossa opinião e tem o direito de respeitar a opinião do outro. Jogaram um carro em cima de uma multidão, que tinha criança, idoso. Poderia ter me atingido também. Não se pode fazer isso, nada justifica isso", diz Ferreira.

De acordo com a testemunha, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu Hilário, que foi encaminhado ao Hospital João XXIII – unidade especializada em traumas. Porém, o socorro demorou cerca de 30 minutos. No laudo do paciente, ele relatou estar com dor intensa e foi encaminhado pela ortopedia do hospital ao bloco cirúrgico.

A PM informou que, conforme informações preliminares, o suspeito foi abordado pouco depois pelos policiais e conduzido à delegacia.

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Nas redes sociais, as deputadas Bella Gonçalves (PT), Macaé Evaristo (PT) e Duda Salabert (Psol) expressaram repúdio em relação ao caso e disseram que vão apurar a situação.

