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MG: mulher morre atropelada por ambulância

Veículo de emergência seguia para atender a outra ocorrência quando atingiu a pedestre na via

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Repórter
12/10/2026 08:44 - atualizado em 12/10/2026 08:45

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Ambulância atropela e mata mulher durante deslocamento para ocorrência em Governador Valadares
Ambulância atropela e mata mulher durante deslocamento para ocorrência em Governador Valadares crédito: PMMG

Uma mulher de 43 anos morreu após ser atropelada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de sábado (11/10), na alça de acesso ao viaduto do Bairro Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

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O veículo, conduzido por um homem de 48 anos e que tinha como passageiro um técnico em enfermagem, de 33, seguia para atender outra vítima de ferimento por arma branca na mesma região.

Segundo o relato do condutor aos policiais militares, a visibilidade no trecho era baixa devido à deficiência na iluminação pública, o que o impediu de visualizar a pedestre a tempo. Informações preliminares de testemunhas anônimas indicavam que a mulher estaria deitada na pista no momento em que a ambulância passou.

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Apesar do atendimento prestado pela equipe médica da ambulância, a morte foi constatada ainda no local, em decorrência de traumatismo craniano. O companheiro da vítima, de 47 anos, esteve nas proximidades e auxiliou no reconhecimento do corpo.

O motorista da ambulância foi submetido ao teste do bafômetro por um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cujo resultado foi de 0,00 mg/L, descartando o consumo de álcool.

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A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe, e o corpo foi removido pelo rabecão. O condutor do Samu foi encaminhado à delegacia de plantão para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

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