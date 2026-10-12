MG: mulher morre atropelada por ambulância

Uma mulher de 43 anos morreu após ser atropelada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de sábado (11/10), na alça de acesso ao viaduto do Bairro Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

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O veículo, conduzido por um homem de 48 anos e que tinha como passageiro um técnico em enfermagem, de 33, seguia para atender outra vítima de ferimento por arma branca na mesma região.

Segundo o relato do condutor aos policiais militares, a visibilidade no trecho era baixa devido à deficiência na iluminação pública, o que o impediu de visualizar a pedestre a tempo. Informações preliminares de testemunhas anônimas indicavam que a mulher estaria deitada na pista no momento em que a ambulância passou.

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Apesar do atendimento prestado pela equipe médica da ambulância, a morte foi constatada ainda no local, em decorrência de traumatismo craniano. O companheiro da vítima, de 47 anos, esteve nas proximidades e auxiliou no reconhecimento do corpo.