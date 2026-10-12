MG: mulher morre atropelada por ambulância
Veículo de emergência seguia para atender a outra ocorrência quando atingiu a pedestre na via
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Uma mulher de 43 anos morreu após ser atropelada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de sábado (11/10), na alça de acesso ao viaduto do Bairro Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.
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O veículo, conduzido por um homem de 48 anos e que tinha como passageiro um técnico em enfermagem, de 33, seguia para atender outra vítima de ferimento por arma branca na mesma região.
Segundo o relato do condutor aos policiais militares, a visibilidade no trecho era baixa devido à deficiência na iluminação pública, o que o impediu de visualizar a pedestre a tempo. Informações preliminares de testemunhas anônimas indicavam que a mulher estaria deitada na pista no momento em que a ambulância passou.