MG: mais de 500 cidades estão sob alerta de tempestade
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Minas Gerais; veja a lista de cidades afetadas
compartilhe
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Minas Gerais nesta segunda-feira (12/10). Ao todo, 570 cidades estão incluídas nos avisos. O órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também orienta desligar aparelhos elétricos e ficar atento às informações da Defesa Civil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O primeiro comunicado é laranja, que indica “perigo”. Isso significa que há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm por dia, ventos intensos (de 60 a 100 km/h) e queda de granizo. O alerta abrange 255 cidades.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Já o aviso amarelo, que abrange 315 cidades, indica “perigo potencial”. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm por dia, ventos intensos (de 40 a 60 km/h) e queda de granizo.
Veja a lista completa
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Arantina
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capinópolis
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cássia
- Cataguases
- Caxambu
- Centralina
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Boa
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Angelândia
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Aricanduva
- Arinos
- Augusto de Lima
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Campo Azul
- Canápolis
- Capelinha
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carmo do Paranaíba
- Cascalho Rico
- Catuji
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- laro dos Poções
- Coluna
- Comercinho
- Conceição do Mato Dentro
- Cônego Marinho
- Congonhas do Norte
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Murta
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Diamantina
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Felixlândia
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Francisco Sá