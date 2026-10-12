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CHUVAS INTENSAS

MG: mais de 500 cidades estão sob alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Minas Gerais; veja a lista de cidades afetadas

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
12/10/2026 07:50

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Previsão: BH terá calor de 34 °C e pancadas de chuva nesta sexta (9/10)
Ao todo, 570 cidades estão incluídas crédito: Marcos Vieira/EM/DA Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Minas Gerais nesta segunda-feira (12/10). Ao todo, 570 cidades estão incluídas nos avisos. O órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também orienta desligar aparelhos elétricos e ficar atento às informações da Defesa Civil.

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O primeiro comunicado é laranja, que indica “perigo”. Isso significa que possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm por dia, ventos intensos (de 60 a 100 km/h) e queda de granizo. O alerta abrange 255 cidades.

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o aviso amarelo, que abrange 315 cidades, indica “perigo potencial”. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm por dia, ventos intensos (de 40 a 60 km/h) e queda de granizo.

Veja a lista completa

  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Rio Doce
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Aracitaba
  • Arantina
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capela Nova
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cássia
  • Cataguases
  • Caxambu
  • Centralina
  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Cachoeira Dourada
  • Campo Azul
  • Canápolis
  • Capelinha
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carmo do Paranaíba
  • Cascalho Rico
  • Catuji
  • Catuti
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • laro dos Poções
  • Coluna
  • Comercinho
  • Conceição do Mato Dentro
  • Cônego Marinho
  • Congonhas do Norte
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  • Cordisburgo
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  • Couto de Magalhães de Minas
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