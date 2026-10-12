MG: mais de 500 cidades estão sob alerta de tempestade

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para Minas Gerais nesta segunda-feira (12/10). Ao todo, 570 cidades estão incluídas nos avisos. O órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também orienta desligar aparelhos elétricos e ficar atento às informações da Defesa Civil.

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O primeiro comunicado é laranja, que indica “perigo”. Isso significa que há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm por dia, ventos intensos (de 60 a 100 km/h) e queda de granizo. O alerta abrange 255 cidades.

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Já o aviso amarelo, que abrange 315 cidades, indica “perigo potencial”. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm por dia, ventos intensos (de 40 a 60 km/h) e queda de granizo.

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