Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (12/10) em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte deve enfrentar uma segunda-feira (12/10) de altas temperaturas, mas com possibilidade de chuva. De acordo com a Defesa Civil, o dia será de céu parcialmente nublado, com chance de precipitações, raios e rajadas ocasionais de vento a partir da tarde.

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Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 16,6 °C, na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 5,7 °C às 6h. A máxima estimada é de 33 °C, e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% no período da tarde.

Segundo o órgão municipal, a cidade segue sob alerta de onda de calor e baixa umidade do ar. Até quinta-feira (15/10), uma massa de ar quente e seco atua sobre o território. Durante o período, a recomendação é manter-se hidratado, evitar a exposição ao sol e manter os ambientes ventilados.

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Cuidados para a onda de calor

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).