Grande BH: idoso de 66 anos morre afogado em piscina no distrito de Ravena

Um idoso, de 66 anos, morreu após se afogar em uma piscina na tarde deste domingo (11/10), no distrito de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um salva-vidas que estava no local iniciou os primeiros atendimentos à vítima antes da chegada das equipes de socorro.

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Quando os bombeiros chegaram, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizava manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Os militares se juntaram e deram continuidade aos procedimentos, mas a morte foi constatada pela médica do Samu no local.

Após a confirmação da morte, a polícia e a equipe responsável pela remoção do corpo foram acionadas para as providências necessárias. As circunstâncias do afogamento serão apuradas.

Bombeiros dão orientações para evitar afogamentos

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas para evitar acidentes em piscinas. Entre as principais recomendações estão:

Mantenha supervisão constante: crianças e pessoas que precisam de auxílio devem estar sempre sob vigilância durante atividades aquáticas.

Instale barreiras de proteção: cercas e outros obstáculos físicos ajudam a impedir o acesso desacompanhado à piscina.

Evite distrações: não desvie a atenção de quem está na água, especialmente quando houver crianças no local.

Use equipamentos de proteção adequados: utilize dispositivos de segurança apropriados para as atividades aquáticas, sem substituir a supervisão.

Não mergulhe em locais rasos ou desconhecidos: verifique a profundidade antes de entrar na água.

Evite brincadeiras perigosas: não empurre outras pessoas na piscina nem corra nas bordas, onde há risco de escorregões e quedas.

Não consuma bebidas alcoólicas: o álcool compromete os reflexos e a capacidade de reação, aumentando o risco de acidentes na água. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros alertam que o afogamento pode acontecer de forma rápida e silenciosa, inclusive em piscinas residenciais. A supervisão permanente e as barreiras físicas são fundamentais para reduzir os riscos.