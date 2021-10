Criança cai em piscina, se afoga por dois minutos e é salva pelos bombeiros

Imagem meramente ilustrativa do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, que socorreu criança afogada em Sabará (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros )

Uma criança de 6 anos se afogou por aproximadamente dois minutos nesse domingo (3/10), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela caiu em uma piscina após um descuido dos pais.Segundo a corporação, o fato aconteceu no Condomínio Vale Verde, no distrito de Ravena. Os familiares retiraram a criança da piscina e acionaram os bombeiros, já que ela estava desacordada.No local, os bombeiros conseguiram reanimar a vítima. De acordo com os militares, a criança jogou muita água para fora, que estava em seu pulmão e impedia a respiração.Por meio de um helicóptero, os bombeiros levaram o pequeno até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BH, ao lado dos pais. A criança estava consciente.