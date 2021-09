Garoto de 4 anos morre afogado em tanque de decantação de uma britadeira

O buraco no muro da empresa possibilitou a passagem do garoto e sua chegada ao tanque (foto: Reprodução/Super Canal Caratinga)

Uma criança de 4 anos idade foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (22/9), em Caratinga, no Rio Doce, dentro de um tanque de decantação da empresa Britador São Geraldo. O garoto chegou ao local, que fica no Bairro Esplanada, ao passar por um lote vago e entrar na área da empresa por meio de um buraco no muro.

As pessoas começaram a chamar pelo garoto na área onde ele estava e viram o buraco no muro, por onde poderia ter passado. Amigos da família, então, passaram pelo buraco e e encontraram a cordinha que ele usava nas brincadeiras. Em seguida, viram marcas dos seus pés, perto do tanque.

Ao observarem a água turva, viram que o corpo do garoto estava quase que totalmente submerso. E sem vida. O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o corpo do garotinho de dentro do tanque.





O menino vivia com a avó. O tio contou que o pai do garoto está preso e que a mãe dele, ninguém sabe onde ela está.

A empresa manifestou o "profundo lamento pelo falecimento" da criança e afirmou que "todas as divisas do seu terreno com a Comunidade Vale do Sol são muradas".

Diz ainda que especificamente na área do acidente construiu um novo muro há cerca de três meses, além de instalar informativos visuais.

"No entanto, crianças residentes na Comunidade Vale do Sol depredaram esses informativos e cavaram um buraco na parte inferior do muro, com o objetivo de acessarem o tanque de decantação, o que era de absoluto desconhecimento da empresa", diz, em trecho de nota ( leia a íntegra abaixo ).

Nota da empresa:

“Britador São Geraldo vem a público manifestar o seu profundo lamento pelo falecimento de uma criança, que se afogou em um tanque de decantação instalado em um terreno de sua propriedade, no Bairro Esplanada, município de Caratinga-MG.

Vem ainda esclarecer que todas as divisas do seu terreno com a Comunidade Vale do Sol são muradas. Mesmo assim, era comum a entrada de pessoas não autorizadas no imóvel, o que levou os representantes do Britador São Geraldo a procurarem por diversas vezes as autoridades locais, visando obter meios para inibição dos indevidos acessos, tendo sido lavrados diversos Boletins de Ocorrência, por ocasião desses acontecimentos.

Especificamente na área em que ocorreu o acidente, foi construído um novo muro, há cerca de 03 (três) meses, tendo sido instalados diversos informativos visuais e escritos. No entanto, crianças residentes na Comunidade Vale do Sol depredaram esses informativos e cavaram um buraco na parte inferior do muro, com o objetivo de acessarem o tanque de decantação, o que era de absoluto desconhecimento da empresa.

Por fim, expressa a sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima, reafirmando que seguirá adotando todas as providências para evitar que pessoas não autorizadas acessem a área do tanque de decantação”.

Caratinga, 22 de setembro de 2021