Criança de 2 anos morre afogada em piscina, em Governador Valadares

A criança foi levada para o Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares, mas chegou sem vida ao local (foto: Tim Filho/Especial para o EM)

Uma criança de 2 anos morreu por afogamento nesse domingo (9/5), em uma piscina de uma chácara, no distrito de Xonim, em Governador Valadares. O afogamento aconteceu por volta das 15h, enquanto o pai do garoto dormia.

O pai contou aos policiais que atenderam à ocorrência que ele pegou o filho para passar o domingo com ele. Explicou que a criança é fruto de um relacionamento extraconjugal, e ele tem o costume de ficar com o filho.

No domingo, o pai se deitou para dormir depois do almoço, junto com o filho. Acordou por volta das 15h e percebeu que o garoto não estava na cama.



O pai contou aos policiais que saiu a procura do filho pela casa e no quintal e, quando chegou à piscina, viu o corpo da criança boiando.



Tentativa de salvamento

Os familiares entraram em desespero. O pai pediu socorro ao Samu, que enviou a ambulância imediatamente à chácara.



A equipe médica fez os primeiros procedimentos e manobras de reanimação, todas sem resposta.

A ambulância levou a criança para o Pronto-Socorro do Hospital Municipal, em Governdor Valadares, mas todas as tentativas de salvar a vida do garoto no trajeto, foram em vão.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.