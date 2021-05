COVID-19: garoto de 11 anos é transferido de Valadares para Belo Horizonte

O helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais transportou o garoto entre Governador Valadares e Belo Horizonte, seguindo todos protocolos contra a COVID-19 (foto: Divulgação CBMG) Um garoto de 11 anos foi transferido em um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nesta segunda-feira (3/5), de Governador Valadares para Belo Horizonte. Ele mora em Resplendor, a 134 quilômetros de Valadares. Com pneumonia, a criança estava internada no hospital da cidade desde 30 de abril.



Embora o teste de COVID-19 tenha sido negativo, o menino precisava ser internado em Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e fazer novos exames.



"Esses profissionais foram anjos enviados por Deus, não so eles, mas os moradores da minha cidade, que apoiaram a mim e a minha família", disse, sobre a equipe médica do Hospital Nossa Senhora do Carmo, de Resplendor.



COVID-19 em Resplendor



No Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Resplendor nesta segunda-feira (3/5), mais sete casos de COVID-19 foram confirmados no município, que chegou a 1.599.



Desde o início da pandemia do novo coronavírus, foram registradas 39 mortes pela doença.