COVID-19: mais 2 leitos são fechados por falta de medicamentos em Valadares

O prefeito André Merlo (camisa listrada) durante visita à sala de radiologia do Hospital São Vicente de Paulo (foto: Leonardo Morais/Divulgação )

O fechamento de mais dois leitos UTI COVID-19 SUS cria um ambiente desfavorável para reduzir a fila por vagas em Governador Valadares, no Leste de Minas. Nesta segunda-feira (26/4), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que a fila de espera por leitos ainda tem sete pacientes.



Os atendimentos ambulatoriais de ortopedia do Hospital Municipal foram transferidos para o Hospital São Vicente de Paulo. A mudança ocorre depois de uma requisição administrativa do HSVP pelo município, por uma medida emergencial. Esses procedimentos estavam sendo realizados em uma tenda no pátio da unidade desde 19 de março.



Para o prefeito André Merlo, a mudança é mais uma ação da administração para combater a pandemia do novo coronavírus na cidade. “O São Vicente estava sem energia elétrica, o que inviabilizava a avaliação de um engenheiro clínico. Após a retomada da energia, a avaliação foi feita e constatou-se que, diante da precariedade das instalações e dos equipamentos, o melhor seria o uso emergencial dos leitos clínicos para consultas de retorno da ortopedia do HM”, disse.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que vai usar os leitos clínicos do HSVP, para melhorar e continuar humanizando este fluxo de assistência aos pacientes no pós-operatório de ortopedia. “Os atendimentos aqui são agendados, são pré e pós-operatório, e vão desafogar o fluxo de atendimentos no Hospital Municipal”, disse Caroline Sangali, secretária municipal de Saúde.