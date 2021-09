Polícia prende 'Vovó do tráfico' durante negociação de drogas

Idosa comercializava drogas em troca de aparelhos celulares (foto: PMMG)

Uma idosa de 70 anos, conhecida como “Vovó do tráfico”, e um homem de 20 anos, que era procurado pela Justiça, foram presos no final da tarde desta terça-feira (21/9), em Itabirinha de Mantena, na Região do Rio Doce, onde faziam negócios de venda de drogas.

Os policiais receberam uma denúncia anônima e foram até a casa da idosa. No local, deram um flagrante na mulher, que estava fazendo uma negociação de entrega de drogas.

Nesta negociação, a droga era paga com um celular. Em poder da idosa, na casa, havia quatro celulares, oito gramas de cocaína e duas buchas de maconha.

O comprador, ao ver a polícia, entrou na casa para se esconder e tentar escapar, mas acabou preso. Quando fizeram uma consulta no nome do jovem, descobriram um mandado de prisão existente por tráfico de drogas. Os dois foram presos e levados à Delegacia de Itabirinha de Mantena.