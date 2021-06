Carro cai de balsa no Rio Urucuia, e homem morre afogado

As buscas pelo corpo e pelo carro, no Rio Araguari, começaram pela manhã e terminaram ao cair do dia (foto: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros registrou duas mortes por afogamento na manhã desta terça-feira: uma no Rio Urucuia, próximo a Unaí, no Sudoeste de Minas Gerais, e outra no Rio Araguari, perto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

No Rio, próximo à Fazenda Rodeio, existe um serviço de balsa para a travessia – o rio é bastante largo no local. Um veículo que seguia na balsa acabou caindo no rio no momento em que a embarcação adernou. Havia dois homens dentro do carro.

Uma das vítimas conseguiu sair e nadar até a superfície, chegando a uma das margens. O outro homem desapareceu junto com o veículo.

Uma equipe de mergulhadores da 2ª Companhia de Unaí foi enviada ao local. Os militares conseguiram encontrar o corpo da vítima, que foi periciado e encaminhado para o IML de Uberaba.

Uberlândia

A segunda vítima de afogamento foi no Rio Araguari, na altura do quilômetro três do Anel Viário, em Uberlândia, próximo à saída para Araguari.



A vítima foi um jovem, de 20 anos, que era portador de deficiência auditiva.



Segundo testemunhas, ele teria entrado para nadar e acabou afundando.



O fato ocorreu por volta das 11h e o corpo foi resgatado pelos bombeiros às 13h. A perícia compareceu ao local e o corpo foi encaminhado para uma funerária de Uberlândia.