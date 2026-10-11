Homem é preso por agredir companheira após briga por ciúmes na Zona da Mata

Um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de agredir a companheira, também de 45, após uma discussão por ciúmes, nesse sábado (10/10), no Bairro Benfica, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Durante a ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu na residência do casal uma porção de substância esbranquiçada com características semelhantes às da cocaína.

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Segundo o relato da vítima aos policiais, os dois mantêm um relacionamento há cerca de dois anos. Ela afirmou que o companheiro é usuário de cocaína. Na ocasião, eles estavam em um campo de futebol acompanhando uma partida e, ao retornarem para casa, começaram a discutir por ciúmes.

De acordo com a mulher, durante a discussão, o homem passou a agredi-la com socos e pontapés. Em seguida, teria tentado enforcá-la e torcido seu braço. A vítima também apontou danos a um móvel da sala, que, segundo ela, teriam sido causados pelo companheiro.

Durante o atendimento, os militares localizaram uma porção de substância esbranquiçada com características semelhantes às da cocaína. A mulher afirmou que o material pertencia ao companheiro. Ele, por sua vez, negou ser o dono da droga e alegou que a substância era da vítima.

O homem declarou aos policiais que os dois haviam saído juntos e consumido bebidas alcoólicas. Segundo a versão dele, a companheira iniciou uma discussão por ciúmes, que evoluiu para agressões físicas. Ele afirmou que apenas se defendeu.

A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde recebeu atendimento médico. Não foram constatadas fraturas ou lesões ósseas, mas foi identificada uma entorse no pulso. Ela foi liberada e orientada sobre os procedimentos previstos na Lei Maria da Penha, incluindo o direito de solicitar medidas protetivas de urgência.

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O homem recebeu voz de prisão por violência doméstica, lesão corporal e posse de drogas e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba.