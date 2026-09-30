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MISTÉRIO

Mulher é encontrada morta dentro de casa no São Pedro, em BH

Samu constatou o óbito e médico atestou morte natural. Segundo a Polícia Militar, não havia sinais de violência no corpo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/09/2026 07:57

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Mulher é encontrada morta dentro de residência na Região Centro-Sul da capital mineira
Mulher é encontrada morta dentro de residência na Região Centro-Sul da capital mineira crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 59 anos foi encontrada morta nessa terça-feira (29/9) dentro de uma residência no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o corpo foi localizado em um imóvel na Rua Mestre Luiz.

A mulher foi encontrada na copa da residência, com as pernas na área externa da casa. Conforme a ocorrência, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência física.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte. O médico responsável pelo atendimento atestou o óbito por causas naturais.

Diante das circunstâncias, a perícia da Polícia Civil não chegou a ser acionada.

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O caso foi registrado e encaminhado à 1ª Delegacia de Plantão Sul da Polícia Civil.

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