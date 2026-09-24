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IDENTIDADE DESCONHECIDA

Corpo de homem é encontrado no Ribeirão Arrudas, em BH

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima aparenta ter entre 40 e 60 anos e ainda não foi identificada. Caso aconteceu perto ao Shopping Boulevard

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/09/2026 12:16

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Ribeirão Arrudas
Ribeirão Arrudas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

O corpo de um homem foi encontrado dentro do Ribeirão Arrudas, nas proximidades do Boulevard Shopping, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (24/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, ainda não identificada, aparenta ter entre 40 e 60 anos.

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Conforme as informações iniciais da corporação, o homem é preto e estava vestido com uma camisa branca e uma bermuda marrom.

Também não foram esclarecidas a causa da morte nem as circunstâncias em que o homem foi parar dentro do canal.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e esteve no local. Após os trabalhos, o corpo foi retirado do Arrudas e encaminhado ao rabecão.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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