Corpo de homem é encontrado no Ribeirão Arrudas, em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O corpo de um homem foi encontrado dentro do Ribeirão Arrudas, nas proximidades do Boulevard Shopping, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (24/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, ainda não identificada, aparenta ter entre 40 e 60 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme as informações iniciais da corporação, o homem é preto e estava vestido com uma camisa branca e uma bermuda marrom.

Também não foram esclarecidas a causa da morte nem as circunstâncias em que o homem foi parar dentro do canal.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e esteve no local. Após os trabalhos, o corpo foi retirado do Arrudas e encaminhado ao rabecão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice