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CADÁVER

Corpo é encontrado no Ribeirão Arrudas, em BH

A vítima, aparentemente do sexo masculino, foi encontrada nas proximidades de uma Estação de Tratamento da Copasa

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/07/2026 18:05

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Corpo foi visto na Avenida dos Andradas
Corpo foi visto na Avenida dos Andradas crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) retirou, nesta quinta-feira (30/7), um corpo encontrado no leito do Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. 

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Segundo a corporação, a vítima, aparentemente do sexo masculino, foi vista dentro do ribeirão, nas proximidades da Estação de Tratamento da Copasa.

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Os militares foram acionados para uma ocorrência de busca e recuperação de cadáver, e realizaram a retirada do corpo do curso d’água.

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O corpo foi retirado e repassado para a Polícia Civil (PCMG), após liberação da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que deverão confirmar a identidade da vítima e apontar a causa da morte.

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