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REGIÃO NOROESTE

Jovem que vendia drogas via 'delivery' em BH é preso

Segundo a PMMG, o suspeito vendia os entorpecentes por meio de um aplicativo de mensagens e fazia as entregas com uma motocicleta

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/07/2026 17:13 - atualizado em 30/07/2026 17:13

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Militares prendem homem de 21 anos por tráfico de drogas e apreendem grande quantidade de entorpecentes no Bairro Santa Terezinha
Militares prendem homem de 21 anos por tráfico de drogas e apreendem grande quantidade de entorpecentes no Bairro Santa Terezinha crédito: PMMG

Um jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nessa quarta-feira (29/7), suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas na modalidade delivery, no Bairro Santa Terezinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

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A operação foi deflagrada após a PM receber denúncias anônimas apontando que o rapaz vendia  entorpecentes por meio de um aplicativo de mensagens e fazia as entregas utilizando uma motocicleta. As informações indicavam ainda que o comércio ilegal funcionava ao longo de todo o dia e contava com "olheiros" para monitorar a aproximação das viaturas.

De posse das informações, os militares montaram um cerco no endereço indicado. O suspeito foi surpreendido no momento em que chegava ao imóvel pilotando a motocicleta. Ao notar a presença das equipes, ele tentou fugir e resistiu à abordagem, sendo contido e algemado pelos policiais.

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Durante a revista pessoal, os agentes encontraram porções de drogas, dinheiro e uma balança de precisão. No quarto do acusado estava o restante do estoque e materiais voltados para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes, em tese, de tráfico ilícito de drogas e resistência, e foi encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária, juntamente com todo o material apreendido, para as demais providências legais.

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O que foi apreendido?

- 93 buchas de maconha;
- 1 barra de maconha;
- 4 barras de haxixe (skank);
- 28 pedras de crack;
- 5 pinos de cocaína;
- 3 balanças de precisão;
- R$ 56,00 em dinheiro;
- 1 motocicleta;

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