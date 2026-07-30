Jovem que vendia drogas via 'delivery' em BH é preso

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nessa quarta-feira (29/7), suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas na modalidade delivery, no Bairro Santa Terezinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

A operação foi deflagrada após a PM receber denúncias anônimas apontando que o rapaz vendia entorpecentes por meio de um aplicativo de mensagens e fazia as entregas utilizando uma motocicleta. As informações indicavam ainda que o comércio ilegal funcionava ao longo de todo o dia e contava com "olheiros" para monitorar a aproximação das viaturas.

De posse das informações, os militares montaram um cerco no endereço indicado. O suspeito foi surpreendido no momento em que chegava ao imóvel pilotando a motocicleta. Ao notar a presença das equipes, ele tentou fugir e resistiu à abordagem, sendo contido e algemado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram porções de drogas, dinheiro e uma balança de precisão. No quarto do acusado estava o restante do estoque e materiais voltados para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes, em tese, de tráfico ilícito de drogas e resistência, e foi encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária, juntamente com todo o material apreendido, para as demais providências legais.

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O que foi apreendido?

- 93 buchas de maconha;

- 1 barra de maconha;

- 4 barras de haxixe (skank);

- 28 pedras de crack;

- 5 pinos de cocaína;

- 3 balanças de precisão;

- R$ 56,00 em dinheiro;

- 1 motocicleta;