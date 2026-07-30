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ESQUEMA CRIMINOSO

Casal é preso suspeito de roubos em série no Centro de BH

O homem e a mulher são investigados por envolvimento em pelo menos seis ocorrências registradas nos últimos dias na capital e Região Metropolitana

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/07/2026 16:37

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Polícia Militar prende dois suspeitos, recupera dois veículos roubados, apreende arma de fogo e identifica indícios de atuação em série de roubos na capital
Polícia Militar prende dois suspeitos, recupera dois veículos roubados, apreende arma de fogo e identifica indícios de atuação em série de roubos na capital crédito: PMMG

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizada na tarde dessa quarta-feira (29/7) resultou na prisão de um homem de 29 anos e na condução de uma mulher, de 26, suspeitos de integrarem um esquema de roubos em série em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A abordagem ocorreu no Centro da capital e permitiu a recuperação de dois veículos clonados, além da apreensão de um revólver, munições e um simulacro de pistola.

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A ação teve início após equipes do Grupo Tático (GT) e do Gepar cruzarem informações sobre o sinal de geolocalização de um celular roubado nas proximidades do Shopping Popular Oiapoque. Paralelamente, levantamentos da Seção de Inteligência já monitoravam um veículo Renault Logan vermelho usado em diversos assaltos recentes, no qual uma mulher daria apoio logístico ao autor.

Com base nos dados, os militares intensificaram o patrulhamento e interceptaram o veículo na Avenida Olegário Maciel. Durante a busca no veículo, os policiais encontraram, no porta-luvas, um revólver calibre .32 carregado com seis munições intactas e uma réplica de pistola.

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Ao conferirem o sistema policial, os agentes constataram que o carro ostentava placas clonadas e tinha registro original de roubo. Para tentar evitar a identificação nos radares e fotos de segurança, os suspeitos usavam fita isolante para adulterar os caracteres da placa.

Ao receber voz de prisão, o homem tentou subornar os militares oferecendo vantagens indevidas em troca de sua liberação, configurando o crime de corrupção ativa. Em seguida, o suspeito indicou a localização de outro automóvel e mostrou fotos e conversas de negociações ilícitas no próprio celular. As equipes foram até o endereço indicado, onde encontraram um Peugeot 208 preto, também proveniente de crime e sem as placas de identificação. Na residência, a mulher de 26 anos foi localizada e teve dois celulares apreendidos.

Vítimas

Vítimas de assaltos recentes na capital foram contatadas e reconheceram preliminarmente o casal pelas características físicas. A proprietária do Renault Logan reconheceu o homem preso como o assaltante armado que roubou seu veículo.

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De acordo com a PMMG, os conduzidos são investigados por envolvimento em pelo menos seis ocorrências registradas nos últimos dias, entre elas estão um roubo ocorrido no domingo (26/7), dois roubos e um acidente de trânsito decorrente de fuga, na segunda-feira (27), e outros dois roubos na quarta (29).

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O homem responderá por adulteração de sinal identificador (clonagem), porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção ativa. A mulher e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil de Minas Gerais, que dará prosseguimento às investigações para apurar a extensão da participação do casal nos demais roubos da região.

Além dos veículos, o que foi apreendido?

  • 01 revólver calibre .32, marca Taurus;
  • 06 munições calibre .32 intactas;
  • 01 simulacro de pistola;
  • 03 aparelhos celulares;
  • 01 ficha de vistoria veicular.

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