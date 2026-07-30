Mulher é estuprada e mantida em cárcere privado por dois dias em Uberaba

Uma mulher foi mantida em cárcere privado por dois dias, agredida, ameaçada e estuprada por um homem em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (28/7) pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a GCM, os pais da vítima procuraram a corporação informando que a filha havia conseguido pedir socorro por meio de mensagens enviadas pelas redes sociais. Ela utilizou o celular do próprio suspeito para fazer contato, mas não sabia informar o endereço onde estava sendo mantida.

Após ser liberada pelo homem, a vítima procurou a Guarda Civil Municipal e relatou que permaneceu em cárcere privado por dois dias em uma residência no bairro Mercês, onde também sofreu agressões físicas, ameaças e violência sexual.

Com base nas informações fornecidas pela mulher, os agentes foram até o imóvel indicado e localizaram o suspeito ainda no local. Ele foi preso em flagrante, encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à autoridade policial.

Durante a ocorrência, a Guarda Civil Municipal apreendeu o aparelho celular utilizado pela vítima para pedir ajuda, além de outros materiais que poderão auxiliar nas investigações.

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A mulher também recebeu atendimento médico e o acolhimento previsto para vítimas de violência. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.