Homem é morto pelo Bope por ameaçar ex e manter filho de 2 anos refém

Um homem de 51 anos foi morto na noite dessa quarta-feira (29/7), em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ameaçar a ex e manter o próprio filho, de 2 anos, como refém dentro de casa. Segundo a Polícia Militar, ele ameaçava matar a criança e também tirar a própria vida.

A ocorrência começou depois que o homem suspeitou de uma suposta traição da ex-companheira. Conforme a PM, durante uma discussão, ele disparou duas vezes contra a mulher. Os tiros não a atingiram, mas ela foi agredida com uma coronhada na cabeça e um soco na boca, sofrendo ferimentos.

Após as agressões, o suspeito levou o filho para dentro da residência, trancou o imóvel e passou a ameaçar matar o menino. Policiais militares cercaram o local e iniciaram uma negociação para que ele libertasse a criança. Em seguida, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) assumiu o gerenciamento da crise.

De acordo com a corporação, diante da recusa do homem em liberar o filho e do risco iminente à vida da criança, foi realizada uma intervenção tática. Durante a ação, o suspeito foi baleado e morreu no local.

O menino foi retirado da residência sem ferimentos e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mãe também foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde com ferimentos na cabeça e na boca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil recolheu uma pistola calibre 9 milímetros, munições e um cartucho deflagrado encontrados no imóvel. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).