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NA GRANDE BH

Homem é morto pelo Bope por ameaçar ex e manter filho de 2 anos refém

Acusado de 51 anos atirou contra a ex-companheira, manteve a criança dentro de casa e morreu durante intervenção do Bope; mulher sobreviveu

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
30/07/2026 13:11

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Segundo policiais, a criança foi resgatada sem ferimentos e recebeu atendimento de uma equipe do Samu em Pedro Leopoldo, na Grande BH crédito: Redes sociais

Um homem de 51 anos foi morto na noite dessa quarta-feira (29/7), em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ameaçar a ex e manter o próprio filho, de 2 anos, como refém dentro de casa. Segundo a Polícia Militar, ele ameaçava matar a criança e também tirar a própria vida.

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A ocorrência começou depois que o homem suspeitou de uma suposta traição da ex-companheira. Conforme a PM, durante uma discussão, ele disparou duas vezes contra a mulher. Os tiros não a atingiram, mas ela foi agredida com uma coronhada na cabeça e um soco na boca, sofrendo ferimentos.

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Após as agressões, o suspeito levou o filho para dentro da residência, trancou o imóvel e passou a ameaçar matar o menino. Policiais militares cercaram o local e iniciaram uma negociação para que ele libertasse a criança. Em seguida, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) assumiu o gerenciamento da crise.

De acordo com a corporação, diante da recusa do homem em liberar o filho e do risco iminente à vida da criança, foi realizada uma intervenção tática. Durante a ação, o suspeito foi baleado e morreu no local.

O menino foi retirado da residência sem ferimentos e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mãe também foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde com ferimentos na cabeça e na boca.

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A perícia da Polícia Civil recolheu uma pistola calibre 9 milímetros, munições e um cartucho deflagrado encontrados no imóvel. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

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