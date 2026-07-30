Movimento entrega propostas de revitalização da Savassi para a PBH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O auditório do Colégio Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH, recebeu moradores, autoridades e lideranças sociais para o lançamento do Pacto pela Savassi, projeto desenvolvido pela Associação dos Moradores da Savassi (Amosavassi), nessa quarta-feira (29/7).

O objetivo do evento era debater soluções conjuntas voltadas para a requalificação urbana da Savassi e o amparo à população em situação de rua. Os irmãos Marco Aurélio e Luiz Eduardo Savassi abriram o encontro contando a história da Padaria Savassi, estabelecimento comercial que deu origem ao nome do bairro.

O relato dos irmãos deixou a plateia nostálgica e emocionada. Na sequência, o coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua de Minas Gerais, Rafael Fonseca, compartilhou sua trajetória de vida.

Ele contou como sua família enfrentou graves dificuldades financeiras que o levaram a viver nas ruas. Hoje, reinserido na sociedade, Fonseca celebrou a conquista de um lar e de sua própria família, deixando uma mensagem de que é possível uma transformação social.





Debate e propostas

O evento ainda teve o painel “População em situação de rua: Caminhos para a dignidade humana, a recuperação social e a requalificação dos espaços públicos”.

Ao final do debate, o presidente da Amosavassi, Helênio Soares, apresentou as diretrizes do pacto, para a Prefeitura de Belo Horizonte, que contará com estratégias de mobilização de recursos e parcerias divididas em três pilares fundamentais:

Centro da Esperança: focado no atendimento social, será financiado pela Rede Solidária Savassi por meio do Programa Troco Solidário Savassi, doações, campanhas comunitárias e patrocínios;

Caminhos da Esperança: dedicado à promoção da dignidade humana, receberá apoio de parcerias institucionais, editais, empresas e fundações;

Projeto Coração da Savassi: voltado para a requalificação permanente dos espaços públicos, com financiamento prioritário de contrapartidas urbanísticas e parcerias públicas e privadas.

De acordo com os representantes da associação, a transformação da região depende do compromisso compartilhado entre poder público, iniciativa privada, sociedade civil e cidadãos.

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"Este momento representa o início de uma grande transformação permanente e participativa, não apenas para a Savassi, mas para toda a capital mineira", destacou o vice-presidente da Amosavassi, Leonardo Perez.