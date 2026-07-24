Programe-se: confira as corridas de rua que ainda agitam BH neste ano

A temporada de corridas de rua em Belo Horizonte está longe de acabar. Nesse segundo semestre, atletas profissionais, corredores amadores e quem busca uma vida mais saudável ainda terão uma agenda cheia de provas espalhadas pela capital mineira, com percursos de diferentes distâncias e níveis de dificuldade.

Algumas provas já fazem parte da rotina dos belo-horizontinos, enquanto outras chegam com propostas inéditas e expectativa de reunir milhares de participantes.

Confira a programação:

Circuito Banco do Brasil

A Etapa Belo Horizonte do Circuito Banco do Brasil de Corrida de Rua 2026 acontece no dia 2 de agosto de 2026, tendo como ponto central a Praça da Estação. O evento foi planejado para integrar toda a família por meio do esporte, trazendo percursos tradicionais de 5 km e 10 km, além das modalidades com foco em lazer e inclusão: a Corrida Kids e a Dog Run, ambas com a distância de 1 km, permitindo a participação de crianças e de corredores acompanhados por seus animais de estimação.

No dia do evento, a Praça da Estação se transformará em uma grande arena voltada para o bem-estar e a qualidade de vida. Além da infraestrutura básica de suporte aos atletas, a organização vai oferecer serviços gratuitos de saúde e bem-estar no local, como testes de pisada e avaliações físicas por bioimpedância. Para garantir uma boa recuperação após o esforço físico, os corredores também terão à disposição um espaço dedicado a massagens e relaxamento.

Para mais informações: Circuito BB

Ao Gosto Run

Com proposta de unir esporte, gastronomia e experiências, a primeira edição da Ao Gosto Run acontecerá no dia 2 de agosto no Parque Ecológico da Pampulha. Para permitindo a participação tanto de iniciantes quanto de corredores mais experientes, a programação conta com caminhada de 3 km e provas de 6 km e 9 km.

O grande diferencial do evento está na experiência pós prova e no kit dos corredores. Além da tradicional medalha de chegada e da camiseta exclusiva, os inscritos recebem itens temáticos como um avental e uma bolsa térmica recheada de mimos.

O conceito "gourmet" da corrida se estende para a arena, onde os participantes poderão desfrutar de uma confraternização especial após cruzarem a linha de chegada, incluindo churrasco e chope para celebrar o desempenho esportivo.

Para mais informações: TBH Esportes

Boníssima Run – Etapa Inverno

Marcada para o dia 9 de agosto, a etapa de inverno da Boníssima Run terá sua arena principal e largadas concentradas na Praça Nova da Pampulha. Tradicional corrida da capital mineira por unir o esporte à gastronomia, atraindo desde atletas de elite em busca de performance até famílias e animais de estimação. O evento reúne distâncias mais longas de 21 km (Meia Maratona) e 10 km, até prova de 5 km, caminhada de 2 km, a Cãorrida e a modalidade Kids.

O grande diferencial do encontro é o seu kit de corrida temático, muito cobiçado pelos corredores locais devido à fartura de produtos oferecidos. Todos os inscritos recebem uma ecobag recheada com pães, quitutes, lanches e produtos especiais da padaria artesanal para repor as energias com um café da manhã logo após cruzarem a linha de chegada.

Para mais informações: TBH Esportes

Track&Field Experience - Bandeirantes

No dia 16 de agosto, a Track&Field Bandeirantes recebe mais uma edição da Santander Track&Field Run Series, um evento que une esporte, bem-estar e muita energia. A corrida é um convite para corredores de todos os níveis viverem uma experiência completa, seja em busca de um novo desafio ou simplesmente para aproveitar uma manhã dedicada à saúde e ao movimento.

Os participantes poderão escolher entre os desafios de 5 km e 10 km, enquanto quem prefere algo mais leve conta com a caminhada de 2 km, que é totalmente pet friendly. O grande diferencial do percurso é o visual, já que o trajeto passa por cartões-postais como a Praça da Bandeira e corre bem aos pés da Serra do Curral.

Para mais informações: TFSports

Corrida do Galo

Esporte, inclusão e paixão pelo Atlético se encontram em mais uma edição da Corrida do Galo, que acontece no dia 16 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Considerada a maior corrida de clubes do mundo, a prova reúne milhares de participantes em uma programação que vai além da competição, promovendo saúde, convivência e experiências marcantes para corredores de todas as idades.

Neste ano, o evento reforça seu compromisso com a diversidade ao receber participantes de projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de transformação. Em parceria com a Galo Runners e o Instituto Galo, iniciativas como Pernas de Aluguel, Blanka, Corre pra Ver, Mano Down, Unidas pelo Autismo e Circuito Inclusão estarão presentes, garantindo que pessoas com diferentes necessidades vivenciem a emoção da corrida.

Com opções de 10 km, 5 km, caminhada 2 km e corrida kids, a Corrida do Galo oferece percursos para todos os perfis de participantes. Antes da largada, os atletas dos projetos sociais serão recebidos com um café da manhã especial na tenda da Galo Runners, reforçando o clima de acolhimento que já é uma marca do evento.

Para mais informações: TBH Esportes

Corrida He-Man

Pela primeira vez em Belo Horizonte, a Corrida He-Man convida fãs de todas as idades para viver uma experiência que une esporte, nostalgia e diversão. No dia 23 de agosto, a Pampulha será palco de uma aventura inspirada no universo de He-Man, transformando as ruas da cidade em um cenário digno de Eternia.

A programação foi pensada para reunir toda a família, com opções de 10 km, 5 km, Caminhada 2 km e Corrida Kids, permitindo que atletas experientes, iniciantes e crianças participem dessa missão. Mais do que uma corrida, a temática da prova convida cada corredor a escolher seu lado nessa aventura: He-Man, She-Ra ou Skeletor, tornando a experiência ainda mais divertida e imersiva.

Se você cresceu acompanhando as aventuras dos Defensores de Eternia, esta é a oportunidade de reviver essa história de um jeito diferente. Prepare o tênis, escolha seu personagem favorito e venha fazer parte de uma manhã repleta de esporte, entretenimento e muita nostalgia na primeira edição da Corrida He-Man em Belo Horizonte.

Para mais informações: TBH Esportes

Corrida da Marinha

Na Corrida da Marinha, cada participante tem uma missão. No dia 23 de agosto, a Praça Íris Valadares, no Belvedere, será o ponto de encontro de corredores que buscam superar seus próprios limites em uma prova marcada por disciplina, coragem e determinação.

Com opções de 10 km, 5 km e caminhada de 2 km, o evento oferece desafios para diferentes perfis de participantes. Seja para quem quer acelerar e dar o máximo, para quem busca sentir o ritmo da corrida ou para quem prefere caminhar e compartilhar a experiência, todas as distâncias fazem parte de uma mesma jornada. Mais do que completar um percurso, a Corrida da Marinha representa valores que fazem parte da essência da instituição: dedicação, preparo e superação.

Para mais informações: TBH Esportes

Corrida Power Rangers

É hora de morfar! No dia 6 de setembro, os heróis mais famosos dos anos 90 vão invadir Belo Horizonte com a Corrida Power Rangers. O evento promete reunir fãs de todas as idades na Praça Nova da Pampulha para uma experiência que combina esporte, nostalgia e muita diversão em uma corrida totalmente inspirada no universo dos Power Rangers.

A programação foi pensada para toda a família, com corridas de 10 km e 5 km, caminhada de 2 km e Corrida Kids. Para entrar no clima da missão, cada participante poderá escolher seu esquadrão favorito — Vermelho, Rosa ou Preto — e receber um kit temático com camiseta na cor do seu Ranger.

O evento é um convite para reviver a emoção de quem cresceu assistindo aos Power Rangers. Entre desafios, diversão e muito espírito de equipe, a missão será completar o percurso ao lado de amigos e da família em uma experiência inédita para os fãs da série.

Para mais informações: TBH Esportes

Circuito das Estações - Etapa Primavera

A chegada da primavera marca uma nova etapa para quem gosta de correr e superar desafios. No dia 13 de setembro, a Praça Nova da Pampulha recebe o Circuito das Estações – Etapa Primavera, terceira fase do circuito que celebra a evolução dos corredores ao longo do ano.

A prova terá três opções de percurso: 5 km, 10 km e 18 km, atendendo desde quem busca uma distância mais rápida até os corredores preparados para um desafio maior. Cada modalidade representa uma forma diferente de viver a experiência da corrida.

Para mais informações: Circuito das Estações

Corrida Toca Raul

Rock, corrida e muita animação vão tomar conta do Barreiro no dia 13 de setembro com a Corrida Toca Raul. Inspirada na energia e no legado de Raul Seixas, a prova convida corredores e fãs do cantor para uma experiência diferente, que mistura esporte, música e diversão em um evento pensado para toda a família.

Com percursos de 5 km e 2 km, o evento oferece a oportunidade de desafiar os próprios limites enquanto os participantes vivenciam uma atmosfera descontraída e repleta de referências ao eterno "Maluco Beleza".

Além da corrida, quem passar pela entrega dos kits poderá visitar a Lojinha do Raul, um espaço com exposição de peças e souvenires de edições anteriores da prova, onde será possível adquirir itens temáticos por preços especiais e levar uma lembrança desse encontro entre o rock e a corrida.

Para mais informações: Ticket Sports

Santander Track&Field Run Series - DiamondMall

O DiamondMall recebe, no dia 13 de setembro, mais uma etapa da Santander Track&Field Run Series 2026, considerada o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas. Com percursos de 5 km, 10 km e a Corrida Kids, o evento reúne atletas, famílias e apaixonados pela corrida em uma programação voltada para diferentes perfis de participantes.

Além de ser o ponto de largada e chegada da prova, o shopping também sediará a entrega dos kits entre os dias 10 e 12 de setembro, na loja Track&Field. Os inscritos receberão um kit exclusivo da TFSports, com bag, camiseta e brindes de parceiros, além da tradicional medalha colecionável ao final do percurso.

Os clientes do Programa de Relacionamento Multi terão condições especiais para participar da corrida, com descontos nas inscrições e a possibilidade de resgatar kits utilizando os pontos acumulados no programa.

Para mais informações: Ticket Sports

BOP Games Run

Velocidade, resistência e superação estarão em destaque na 8ª edição da BOP Run, que acontece no dia 20 de setembro como parte da programação do BOP Games 2026, o maior festival multiesportivo da América Latina. A prova reúne corredores de diferentes níveis em uma experiência que combina desempenho, estrutura de alto nível e a energia de um dos maiores eventos esportivos do país.

Os participantes poderão escolher entre as modalidades de 10 km, 5 km, caminhada de 2 km e caminhada Kids, em um percurso que percorre o entorno do Mineirão e ainda proporciona a experiência exclusiva de passar pelo gramado do estádio, um dos grandes diferenciais da corrida. O trajeto foi pensado para desafiar os atletas e, ao mesmo tempo, proporcionar momentos inesquecíveis durante a prova.

Além do desafio esportivo, a BOP Run oferece a oportunidade de vivenciar de perto a energia do BOP Games, festival que reúne atletas profissionais, amadores e apaixonados por diferentes modalidades esportivas. Uma experiência completa para quem busca novos desafios e quer viver a emoção de correr em um dos cartões-postais da capital.

Para mais informações: TBH Esportes

Smurfs Run

Os pequenos seres azuis mais famosos do mundo vão invadir Belo Horizonte no dia 27 de setembro com a Smurfs Run BH. Pela primeira vez na capital mineira, o evento transforma o Shopping Del Rey em um verdadeiro vilarejo mágico, reunindo esporte, diversão e muita fantasia em uma experiência pensada para toda a família – incluindo os pets.

Com percursos que vão de 50 metros a 4 km, o evento foi desenvolvido para receber participantes de todas as idades, desde as crianças que estão dando os primeiros passos no esporte até os adultos que desejam compartilhar esse momento em família. A proposta é proporcionar uma manhã de lazer, movimento e interação em um ambiente totalmente temático inspirado no universo dos Smurfs.

O público poderá aproveitar uma programação repleta de atividades e experiências temáticas, tornando o dia ainda mais especial para toda a família.

Para mais informações: Ticket Sports

Corrida Vörr

Esporte, cidade e qualidade de vida se encontram em mais uma edição da Corrida Vörr Savassi, marcada para o dia 27 de setembro. O evento celebra os 10 anos da marca e convida corredores de diferentes perfis a ocuparem as ruas da capital em uma manhã dedicada ao movimento, com largada na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Praça da Savassi.

A programação conta com corridas de 10 km e 6,6 km, além de caminhada de 2 km e Corrida Kids, oferecendo opções para atletas experientes, iniciantes, crianças e famílias. A proposta é incentivar a prática esportiva e reunir pessoas de todas as idades em uma experiência que vai além da competição.

Nesta edição, os participantes terão a oportunidade de percorrer um trajeto inédito por alguns dos principais cartões-postais da região Centro-Sul de Belo Horizonte. O percurso passa pelo entorno da Praça da Liberdade, tornando a corrida uma forma diferente de vivenciar a cidade, unindo esporte e uma nova forma de explorar a cidade.

Para mais informações: Vörr

Corrida Mário Penna

A solidariedade estará lado a lado com o esporte na 5ª Corrida Mário Penna, que acontece no dia 24 de outubro na Nova Praça da Pampulha. Com o tema "Movidos pela esperança. Juntos contra o câncer", o evento reunirá cerca de 3 mil participantes em uma manhã dedicada à promoção da qualidade de vida e ao fortalecimento da luta contra o câncer, marcando também o encerramento da campanha Outubro Rosa Mário Penna.

Com opções de corrida de 10 km e 5 km, caminhada de 2 km e corrida kids, a programação foi pensada para acolher participantes de todas as idades e níveis de preparo físico. Mais do que incentivar a prática esportiva, a prova promove um momento de integração, bem-estar e conscientização, transformando cada quilômetro percorrido em um gesto de apoio à luta contra o câncer.

O evento também fortalece a missão da instituição de ampliar o acesso a um atendimento oncológico cada vez mais humanizado e de excelência.

Para mais informações: Ticket Sports

Corrida da Polícia Militar

Mais uma edição da Corrida da Polícia Militar (PMMG) já tem data marcada. No dia 14 de novembro, corredores de diferentes perfis se encontrarão para participar de uma prova que já faz parte do calendário esportivo mineiro e incentiva a prática da atividade física em um ambiente de integração e convivência.

A programação oferece opções para todos os públicos, com corridas de 10 km e 5 km, além de caminhada de 2 km e corrida de 1 km. Os percursos permitem a participação de atletas experientes, iniciantes, crianças e famílias, tornando o evento acessível para quem deseja competir ou apenas aproveitar uma manhã de esporte.

A corrida vai além da competição e busca aproximar a corporação da comunidade por meio do esporte. A expectativa é reunir milhares de participantes em uma edição marcada pela organização, pelo espírito esportivo e pela valorização da qualidade de vida.

Para mais informações: TBH Esportes

Circuito das Estações - Etapa Verão

A última etapa do circuito chega para marcar o encerramento da jornada do Circuito Estações. No dia 29 de dezembro, a Praça Nova da Pampulha recebe a Etapa Verão, fase final da temporada que celebra a evolução dos corredores ao longo do ano.

Com percursos de 5 km, 10 km e 18 km, a prova oferece desafios para diferentes níveis de preparação. Inspirada na energia do verão, é momento de transformar todo o esforço dos treinos em conquista, cruzar a linha de chegada e celebrar cada quilômetro percorrido.

Para mais informações: Circuito das Estações

Volta Internacional da Pampulha

Uma das corridas de rua mais tradicionais e prestigiadas do Brasil já tem data marcada. No dia 6 de dezembro, atletas de todo o país e do exterior voltam a se encontrar para a 27ª Volta Internacional da Pampulha, prova que reúne esporte, história e um dos cenários mais emblemáticos de Belo Horizonte em um percurso de 18 km.

O trajeto passa pelo Conjunto Moderno da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital mineira e reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Ao longo do percurso, os corredores percorrem um cenário que combina arquitetura, natureza e história, tornando a prova ainda mais especial.

Para mais informações: Yescom

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice