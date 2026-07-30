MG: carro invade contramão, bate em caminhão e motorista morre na BR-494

Um motorista de 54 anos morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na noite dessa quarta-feira (29/7), no km 132 da BR-494, em Oliveira no Centro-Oeste do estado, no trecho entre a cidade e o distrito de Morro do Ferro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 22h e envolveu um Volkswagen Fox prata e um caminhão Volvo VM260 vermelho. A ocorrência foi registrada como sinistro de trânsito com morte, do tipo colisão lateral.

Conforme o relato do caminhoneiro, de 53 anos, ele seguia na rodovia quando, em uma subida, percebeu o Fox invadir a contramão de direção. O carro atingiu a lateral esquerda do caminhão.

Com a batida, o Volkswagen Fox saiu da pista de rolamento. O motorista do automóvel, identificado como C.A.F., morador de Morro do Ferro, foi encontrado fora do veículo, ao lado do carro, já sem vida. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, e o médico confirmou o óbito.

O caminhão Volvo ficou com a lateral esquerda danificada e permaneceu sobre a pista. O condutor do veículo de carga não sofreu ferimentos e fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo.

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A Polícia Militar Rodoviária isolou e preservou o local para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Também foram acionados o serviço funerário de plantão e o guincho credenciado para a retirada dos veículos.