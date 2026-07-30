BH terá dose de reforço contra poliomielite e Campanha de Multivacinação

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A partir da próxima segunda-feira (3/8), os 154 centros de saúde de Belo Horizonte e o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante passam a oferecer a segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. A data também coincide com o início da Campanha Nacional de Multivacinação.

“O fortalecimento da vacinação é uma das principais estratégias para proteger nossas crianças e evitar o retorno de doenças graves que já foram controladas no país. Com a ampliação do esquema vacinal contra a poliomielite e o início da Campanha de Multivacinação, convidamos pais e responsáveis a aproveitarem essa oportunidade para atualizar a caderneta e garantir mais saúde e segurança para seus filhos”, destaca o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte.

O esquema vacinal é composto por três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de um primeiro reforço aos 15 meses e, agora, de um segundo reforço aos 4 anos. Crianças menores com o esquema vacinal incompleto também devem ser levadas a um centro de saúde para avaliação da caderneta e atualização das doses. Os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no portal da Prefeitura.

A atualização ocorre em um momento em que a capital busca ampliar a cobertura vacinal contra a poliomielite. Atualmente, 88,7% das crianças menores de 1 ano estão vacinadas, índice abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Embora o Brasil esteja livre da circulação do poliovírus, manter altas coberturas vacinais é essencial para evitar a reintrodução da doença.

A subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond, ressalta que a inclusão do segundo reforço representa mais um avanço na proteção da infância. “A inclusão da segunda dose de reforço amplia a proteção das crianças contra a poliomielite. Agora, é fundamental que pais e responsáveis mantenham a caderneta de vacinação em dia e levem os filhos aos centros de saúde para receber todas as doses previstas no calendário vacinal. Assim, conseguimos aumentar a cobertura vacinal e manter Belo Horizonte protegida contra a doença”, pontua.





Campanha Nacional de Multivacinação

Também na próxima segunda-feira (3/8) começa a Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde.

Até 31 de agosto, pais e responsáveis poderão atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em todos os centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Serão oferecidas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, conforme a faixa etária e a situação vacinal de cada criança ou adolescente.

A subsecretária reforça que a campanha é uma oportunidade para que as famílias verifiquem se há vacinas em atraso. “A vacinação é um cuidado contínuo. Mesmo quem participou da mobilização realizada em junho deve conferir novamente a caderneta. Se houver qualquer dose pendente, este é o momento de atualizar a vacinação e garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis”, frisa Thaysa Drummond.

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Para receber as vacinas é fundamental que pais, mães ou responsáveis legais acompanhem os menores e apresentem a caderneta de vacinação, além de documento de identificação com foto e CPF.