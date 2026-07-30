PC mira cobrança violenta de dívidas e faz buscas em hotéis da Guaicurus
Ação apreendeu máquinas caça-níqueis, máquina de choque, dinheiro e documentos; investigação apura crimes de tortura, extorsão e associação criminosa
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa quarta-feira (29/7), três mandados de busca e apreensão em hotéis localizados na região da Rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte. A operação faz parte de uma investigação sobre um esquema criminoso focado na cobrança violenta de dívidas.
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O ponto de virada na apuração ocorreu após os investigadores identificarem a fotografia de uma mulher, de 38 anos, acompanhada de uma mensagem de ameaça.
A partir dessa pista, a equipe policial confirmou a identidade da vítima e reuniu as provas necessárias para solicitar as ordens judiciais. O grupo é investigado pelos crimes de tortura, extorsão, ameaça, lesão corporal e associação criminosa.
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No decorrer das investigações ao longo da semana, um homem, de 28 anos, já havia sido preso temporariamente por envolvimento no esquema.
Durante as buscas nos estabelecimentos da área central, os policiais civis apreenderam diversos equipamentos eletrônicos, materiais de controle financeiro e itens utilizados em atividades ilícitas.
Duas pessoas foram conduzidas em flagrante para a delegacia durante a ação: uma autuada pela contravenção de exploração de jogo de azar e outra por porte de drogas para consumo pessoal.
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A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros possíveis integrantes do grupo e mapear novas vítimas da organização criminosa na região central da capital.
Balanço das apreensões:
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11 celulares
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4 máquinas caça-níqueis
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6 máquinas de cartão
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3 DVRs
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4 pen drives.
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1 máquina de choque
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1 pino de cocaína.
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R$ 2.060,00 em espécie
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17 cadernetas de controle de aluguel de quartos
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2 agendas
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