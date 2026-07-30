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PROTEÇÃO DOS PETS

Conheça o projeto "Bora Bicho", que vai realizar 4 mil castrações gratuitas

Iniciativa utiliza Castramóvel para levar atendimento veterinário a cães e gatos prioritariamente em territórios de maior vulnerabilidade social de BH

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
30/07/2026 16:59

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Saiba mais sobre o novo projeto de cuidado à cães e gatos
Saiba mais sobre o "Bora Bicho", projeto vai oferecer castrações gratuitas de cães e gatos em BH crédito: Divulgação/Marianna Borges

Surge em Belo Horizonte uma nova oportunidade para os tutores de pets que se preocupam com a saúde de seus animais de estimação: a prefeitura da capital deu início ao projeto "Bora Bicho", que prevê a realização de 4 mil castrações gratuitas de cães e gatos ao longo de dez meses em todas as regionais.

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A proposta central do programa, comandado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Instituto Arbo, é oferecer maior acesso à esterilização e promover o bem-estar dos animais. A prioridade da iniciativa é o apoio em bairros periféricos e regiões de maior vulnerabilidade social, onde tutores e protetores frequentemente encontram barreiras geográficas ou financeiras para acessar o atendimento veterinário.

As ações serão conduzidas por meio de uma unidade móvel adaptada e equipada: o Castramóvel, além de uma equipe de veterinários e auxiliares técnicos especializados.

Para garantir a segurança dos animais, o atendimento exige agendamento prévio on-line através do portal da prefeitura. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, todos os cães e gatos cadastrados passam por uma triagem, que contempla:

  • Avaliação Clínica: somente animais considerados clinicamente aptos na consulta presencial são encaminhados para a cirurgia.
  • Prontuário Médico: cada atendimento é registrado digitalmente para permitir o acompanhamento após a operação e o monitoramento da saúde animal no município.

Programação

As primeiras atividades ocorrem no mês de agosto, sempre das 8h às 18h. Confira a agenda divulgada:

  • 19 de agosto - CRAS Mariano de Abreu (Região Leste) - Rua 5 de Janeiro, s/nº, Mariano de Abreu
  • 22 de agosto - CRAS Vila de Fátima (Aglomerado da Serra) - Rua São Miguel Arcanjo, 215, N. Sra. de Fátima
  • 25 de agosto - Centro Cultural Zilah Spósito (Região Norte) - Rua Carnaúba, 286, Zilah Spósito
  • 26 de agosto - Campo do Morro do Papagaio (Barragem Santa Lúcia) - Av. Arthur Bernardes, 3.120, Barragem Santa Lúcia

Mais do que a realização das cirurgias, o projeto Bora Bicho atua na conscientização. As equipes de campo mapeiam áreas em excesso de população animal e orientam os moradores sobre os cuidados.

Durante as ações, os tutores recebem orientações técnicas essenciais. Em relação aos cuidados antes e depois da operação, é necessária a garantia de recuperação adequada do animal após o procedimento cirúrgico.

Os profissionais definem práticas para garantir o bem-estar contínuo do pet. A prevenção e o controle de enfermidades transmissíveis entre animais e seres humanos é observada também no procedimento, para garantir a saúde pública coletiva.

Cuidados com animais abandonados e a resposta do poder público

A importância de ações como o "Bora Bicho" ganha ainda mais evidência diante de impasses urbanos envolvendo populações de rua, como o recente caso no Centro de BH, onde o acolhimento voluntário de mais de 50 gatos em um terreno privado na Rua dos Tamoios virou alvo de uma disputa judicial. Em cenários de vulnerabilidade ou superpopulação de animais, a atuação do Executivo municipal é necessária para conciliar a posse do espaço e a saúde pública.

A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, enviou equipes de controle de zoonoses ao local para aplicar vacinas antirrábicas e realizar o manejo de castração de dez dos felinos presentes no acolhimento. 

Gatos de rua abrigados em terreno no centro de BH
Gatos de rua abrigados em terreno no centro de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil - Belo Horizonte - MG.

Como participar

Os tutores e protetores interessados em agendar a castração gratuita de seus cães e gatos devem acompanhar a abertura de vagas e cadastrar seus animais diretamente no portal oficial da Prefeitura de Belo Horizonte (prefeitura.pbh.gov.br).

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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