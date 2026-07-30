Conheça o projeto "Bora Bicho", que vai realizar 4 mil castrações gratuitas

Surge em Belo Horizonte uma nova oportunidade para os tutores de pets que se preocupam com a saúde de seus animais de estimação: a prefeitura da capital deu início ao projeto "Bora Bicho", que prevê a realização de 4 mil castrações gratuitas de cães e gatos ao longo de dez meses em todas as regionais.

A proposta central do programa, comandado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Instituto Arbo, é oferecer maior acesso à esterilização e promover o bem-estar dos animais. A prioridade da iniciativa é o apoio em bairros periféricos e regiões de maior vulnerabilidade social, onde tutores e protetores frequentemente encontram barreiras geográficas ou financeiras para acessar o atendimento veterinário.

As ações serão conduzidas por meio de uma unidade móvel adaptada e equipada: o Castramóvel, além de uma equipe de veterinários e auxiliares técnicos especializados.

Para garantir a segurança dos animais, o atendimento exige agendamento prévio on-line através do portal da prefeitura. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, todos os cães e gatos cadastrados passam por uma triagem, que contempla:

Avaliação Clínica: somente animais considerados clinicamente aptos na consulta presencial são encaminhados para a cirurgia.

Prontuário Médico: cada atendimento é registrado digitalmente para permitir o acompanhamento após a operação e o monitoramento da saúde animal no município.

Programação

As primeiras atividades ocorrem no mês de agosto, sempre das 8h às 18h. Confira a agenda divulgada:

19 de agosto - CRAS Mariano de Abreu (Região Leste) - Rua 5 de Janeiro, s/nº, Mariano de Abreu

22 de agosto - CRAS Vila de Fátima (Aglomerado da Serra) - Rua São Miguel Arcanjo, 215, N. Sra. de Fátima

25 de agosto - Centro Cultural Zilah Spósito (Região Norte) - Rua Carnaúba, 286, Zilah Spósito

26 de agosto - Campo do Morro do Papagaio (Barragem Santa Lúcia) - Av. Arthur Bernardes, 3.120, Barragem Santa Lúcia

Mais do que a realização das cirurgias, o projeto Bora Bicho atua na conscientização. As equipes de campo mapeiam áreas em excesso de população animal e orientam os moradores sobre os cuidados.

Durante as ações, os tutores recebem orientações técnicas essenciais. Em relação aos cuidados antes e depois da operação, é necessária a garantia de recuperação adequada do animal após o procedimento cirúrgico.

Os profissionais definem práticas para garantir o bem-estar contínuo do pet. A prevenção e o controle de enfermidades transmissíveis entre animais e seres humanos é observada também no procedimento, para garantir a saúde pública coletiva.

Cuidados com animais abandonados e a resposta do poder público

A importância de ações como o "Bora Bicho" ganha ainda mais evidência diante de impasses urbanos envolvendo populações de rua, como o recente caso no Centro de BH, onde o acolhimento voluntário de mais de 50 gatos em um terreno privado na Rua dos Tamoios virou alvo de uma disputa judicial. Em cenários de vulnerabilidade ou superpopulação de animais, a atuação do Executivo municipal é necessária para conciliar a posse do espaço e a saúde pública.

A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, enviou equipes de controle de zoonoses ao local para aplicar vacinas antirrábicas e realizar o manejo de castração de dez dos felinos presentes no acolhimento.

Gatos de rua abrigados em terreno no centro de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil - Belo Horizonte - MG.

Como participar

Os tutores e protetores interessados em agendar a castração gratuita de seus cães e gatos devem acompanhar a abertura de vagas e cadastrar seus animais diretamente no portal oficial da Prefeitura de Belo Horizonte (prefeitura.pbh.gov.br).

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice