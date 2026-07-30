EUA lamenta ter apresentado mapa incorreto da África em conferência no Rio

O Departamento de Estado dos Estados Unidos lamentou, nesta quinta-feira (30), a apresentação de um mapa da África repleto de erros durante uma conferência sobre a aids no Brasil.

"Assumimos total responsabilidade pela confusão e pelas informações incorretas que isso possa ter causado aos participantes, incluindo nossos parceiros africanos", declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

A delegação americana utilizou uma série de slides durante a 26ª Conferência Internacional sobre Aids, no Rio de Janeiro, no início desta semana, em que seis países africanos apareciam em posições incorretas.

A Nigéria, por exemplo, aparecia no centro do continente, sem acesso ao mar, enquanto Moçambique foi colocado no Chifre da África e a Costa do Marfim no sul do continente.

Participantes da conferência divulgaram o erro, inicialmente noticiado pela agência de notícias Reuters, em mensagens nas redes sociais.

O Departamento de Estado explicou que um integrante da equipe que estava no local modificou rapidamente a apresentação de slides pouco antes da exposição sobre a ajuda dos Estados Unidos na área de saúde ao redor do mundo.

Apesar disso, os Estados Unidos destacaram os intercâmbios "substanciais e construtivos" realizados durante a conferência.

Os Estados Unidos reduziram drasticamente seu orçamento de ajuda internacional desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca no ano passado.

Apesar desses cortes maciços, os Estados Unidos continuam sendo a origem de 74% do financiamento público destinado ao combate ao HIV no mundo, segundo um relatório do Unaids publicado por ocasião da conferência no Rio de Janeiro.

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