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John Stones se transfere para Inter de Milão após dez temporadas no City

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Repórter
30/07/2026 16:06

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O zagueiro inglês John Stones assinou um contrato de dois anos com a Inter de Milão nesta quinta-feira (30), após uma década no Manchester City, clube pelo qual conquistou 20 títulos, anunciou a equipe 'rossonera', atual campeã italiana.

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O jogador de 32 anos, que soma 93 convocações pela seleção inglesa, estava livre no mercado desde o dia 1º de julho. Ele reforça uma defesa que já conta com os italianos Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

Com passagens anteriores por Barnsley e Everton, Stones se juntou ao Manchester City no verão de 2016, mesma época da chegada de Pep Guardiola, de quem foi a segunda contratação.

Ele disputou 295 partidas pelo clube, embora suas quatro últimas temporadas tenham sido prejudicadas por diversas lesões, fazendo com que perdesse destaque na equipe.

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rba/hpa/aam/am

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