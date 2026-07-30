Rafa Márquez fará estreia como técnico do México em amistosos contra Colômbia, Peru e Chile

Rafael Márquez fará sua estreia como técnico da seleção do México nos amistosos contra Colômbia, Peru e Chile, a partir do final de setembro.

Márquez, de 47 anos, assumiu o comando de 'El Tri' após substituir Javier Aguirre, que deixou o cargo depois da campanha do México na Copa do Mundo de 2026.

'El Kaiser' Márquez já havia integrado a comissão técnica de Aguirre anteriormente.

As três partidas serão disputadas nos Estados Unidos. O México enfrentará a Colômbia em 26 de setembro, em Baltimore. Três dias depois, jogará contra o Peru em Harrison, Nova Jersey e encerrará a série em 6 de outubro contra o Chile, em Los Angeles, segundo a Federação Mexicana de Futebol.

O histórico de confrontos diretos entre México e Colômbia é equilibrado: 10 vitórias para cada lado e nove empates.

Já contra o Peru, o México registra 12 vitórias, nove derrotas e oito empates, enquanto contra o Chile o retrospecto é de 14 vitórias, 12 derrotas e cinco empates.

A primeira competição oficial do México sob o comando de Márquez será a Liga das Nações da Concacaf, com uma partida em casa agendada para novembro. O adversário e o local desse jogo de estreia serão definidos após as janelas de partidas internacionais de setembro e outubro.

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