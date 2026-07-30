Facada que diarista deu em idoso atravessou o coração dele, segundo MP

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) contra a diarista Paola Stefany Neto Cirino, acusada de matar o casal de idosos Cláudio Atala Inácio e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, no Bairro São Pedro, em Belo Horizonte, revela o tamanho da violência no crime. De acordo com os exames de necropsia citados pela 12ª Promotoria de Justiça, uma das 43 facadas desferidas contra Cláudio atingiu o peito da vítima com tanta força que atravessou o coração.

A acusada chegou ao apartamento do casal na manhã de 29 de junho com uma cartela de clonazepam. Durante a tarde, ela misturou o medicamento sedativo em um suco consumido pelos idosos para que eles dormissem e ela pudesse furtar a residência.

Enquanto os idosos dormiam sob o efeito do remédio, Paola vasculhou os cômodos e pegou objetos valiosos. No entanto, o plano foi interrompido quando Cláudio despertou no quarto do casal. Para assegurar a execução do furto, a diarista atacou o idoso utilizando uma faca de caça encontrada na cozinha.

Ao todo, o exame pericial contabilizou 43 lesões provocadas pelas facas no corpo de Cláudio, concentradas nas regiões da cabeça, do rosto, do pescoço, do tórax e do abdômen. Entre os ferimentos, a perícia destacou o golpe profundo no tórax que perfurou o coração de lado a lado, causando uma hemorragia severa e a morte imediata.

Depois de matar Cláudio, Paola dirigiu-se à Maria Clotilde. A idosa sofreu primeiro uma tentativa de asfixia química, quando a suspeita pressionou uma almofada embebida com thinner — substância altamente corrosiva — contra o rosto dela, o que provocou graves queimaduras na face e no pescoço da vítima.

Diante da reação da idosa, a ré desferiu 15 facadas em Maria Clotilde, atingindo a cabeça, o pescoço e o tórax, matando-a.



Alteração da cena e tentativa de fuga

Depois de matar os donos da casa, a suspeita saqueou mais de R$ 19 mil em espécie, relógios de marcas de luxo como Cartier, Omega e Montblanc, joias, perfumes importados, óculos escuros, celulares e cartões de crédito com senhas anotadas. As informações foram dadas pelo MPMG.

Na tentativa de esconder as provas e induzir a perícia ao erro, Paola lavou a faca usada nos homicídios com detergente, secou com papel toalha e a guardou na gaveta. Ela também usou água sanitária e desinfetante para limpar o piso, cobriu os corpos e trocou de roupa, vestindo peças pertencentes à vítima antes de sair do prédio.

Ao sair do edifício, Paola descartou a camiseta ensanguentada em uma caçamba de entulho e contratou um carro por aplicativo para se deslocar até o Centro de BH. Na Região Central, ela vendeu parte dos objetos roubados a receptadores e se dirigiu a um restaurante.

Em conjunto com o dono do restaurante, fez transações fraudulentas nas máquinas de cartão do estabelecimento, somando R$ 3.100 furtados da conta de uma das vítimas, valor que foi dividido entre os dois — o homem embolsou 40%.

Conforme a denúncia do MPMG, na primeira tentativa os suspeitos tentaram transacionar R$ 5 mil, mas a operação foi bloqueada pelo sistema de segurança da operadora do cartão. Para burlar a fiscalização, a dupla fracionou os valores em duas operações menores consumadas com sucesso: uma de R$ 1,3 mil e outra de R$ 1,8 mil. O dono do restaurante repassou a comissão combinada em dinheiro para Paola e reteve sua parte do valor furtado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na sequência, Paola comprou um novo celular, buscou o filho em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, e se escondeu em um hotel em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, de onde pretendia fugir para outro estado. No entanto, foi localizada e presa em flagrante pela Polícia Civil (PC).

