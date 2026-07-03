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CRIME BRUTAL

Casal de idosos mortos em BH: tudo o que se sabe até agora

Segundo a polícia, suspeita confessou o crime e apontou motivação financeira. PC busca rastrear possíveis cúmplices; caso é cercado de contradições e episódios

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/07/2026 13:34

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O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76
O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, foram mortos na última segunda-feira (29/6), no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

O duplo homicídio do advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e da empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, chocou o país. A suspeita, Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, foi presa na noite da última quarta-feira (1/7), em Itabira, na Região Central de Minas, depois de ser encontrada em um hotel com seu filho de 6 anos.

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Conforme a confissão dada pela suspeita aos investigadores, o crime foi motivado pelo desejo financeiro de "curtir a vida", apesar de a diarista alegar ter quitado dívidas anteriores com agiotas. Paola contou à polícia que preparou um suco no liquidificador com quatro comprimidos de um medicamento controlado que utilizava para tratar depressão. Após o consumo da bebida, o casal começou a adormecer, o que facilitou o início do furto de  R$ 18 mil, joias e relógios.

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A situação escalou para o homicídio quando Cláudio Atala despertou durante o roubo. Segundo a versão de Paola, ela pegou uma faca na cozinha para ameaçá-lo, mas, diante da tentativa de reação do idoso, iniciou o ataque. Exames periciais confirmaram a brutalidade. O advogado foi golpeado mais de 40 vezes, enquanto Maria Clotilde, que ainda estava sonolenta devido ao medicamento, foi morta com cerca de 14 facadas.

A suspeita passará por audiência de custódia às 13h desta sexta-feira (3/7), na Central de Audiência de Custódia (CEAC/BH), no Bairro Lagoinha, em BH. Nesta manhã, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os relógios pertencentes às vítimas foram localizados e devolvidos pelo comprador nessa quinta-feira (2/7).

Segundo a corporação, não há indícios de que o comprador tenha agido de má-fé. As circunstâncias da aquisição das joias e dos relógios são apuradas para saber se houve receptação. De acordo com a PC, a participação de outros envolvidos também é investigada.

O que se sabe até agora?

A investigação, conduzida pela PC, reuniu elementos sobre a dinâmica do crime.

Confissão e método: Paola confessou aos policiais ter dopado as vítimas com quatro comprimidos de um medicamento controlado, utilizado por ela para tratar depressão, misturados em um suco.

Violência: Após o casal adormecer, Paola teria iniciado o furto. Ao ser surpreendida por Cláudio Atala, ela utilizou uma faca para atacá-lo. Os exames periciais constataram que o advogado foi atingido por cerca de 40 facadas, enquanto Maria Clotilde sofreu 14 golpes.

A fuga: Após o crime, a suspeita lavou a faca, trocou de roupa – utilizando peças da vítima – e recolheu cerca de R$ 18 mil, além de joias e relógios. Ela deixou o local em um carro, pagando R$ 40 por uma corrida até a região da Praça Sete, no Centro de BH.

Motivação: A diarista alegou que o crime foi motivado por questões financeiras, afirmando que, embora tenha quitado dívidas com agiotas anteriormente, queria dinheiro para "curtir a vida", além de confessar ser viciada em jogos de azar e acumuladora compulsiva.

O que ainda não foi esclarecido?

Participação de um comparsa: A possibilidade de que Paola tenha agido com a ajuda de outra pessoa ainda não foi descartada e segue sendo investigada pela Polícia Civil.

Identificação do motorista: A polícia ainda busca identificar e ouvir o motorista (possivelmente de aplicativo) que transportou Paola até a região da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, após o crime.

Esclarecimento sobre o furto anterior: Embora Vinícius Mitre suspeite ter sido dopado e furtado por Paola no dia 13 de junho, o advogado afirmou não possuir provas. O caso ainda será alvo de investigação policial.

Avaliação da saúde mental: A defesa pretende solicitar um incidente (procedimento judicial que avalia a saúde mental de um acusado de crime) de insanidade mental. A Polícia Civil ainda precisa ter acesso à documentação médica que comprove o estado de saúde da suspeita, que será analisada de forma técnica para verificar se é necessário o pedido de perícia oficial durante a ação penal.

Premeditação total: Embora a apreensão de cerca de 50 comprimidos na bolsa da suspeita indique premeditação, as investigações continuam para confrontar a versão apresentada pela diarista com as demais provas reunidas para esclarecer todos os detalhes do duplo homicídio.

Cronologia

Outubro de 2025

  • Paola Stefany Neto Cirino começa a prestar serviços de diarista para o advogado Vinícius Mitre.

3 de junho de 2026

  • O advogado Vinícius Mitre suspeita ter sido dopado e furtado por Paola após beberem juntos em um bar. Ele sentiu falta de sua carteira (com cartões e cerca de R$ 700) no dia seguinte.

Período recente

  • Paola relatou ter visitado o pai no Rio Grande do Sul, desapareceu por três semanas, afirmou estar na Argentina e pediu dinheiro a Mitre para retornar ao Brasil. Ao voltar, Mitre notou comportamento "inconstante", faltas frequentes e recebeu fotos de remédios controlados que ela dizia tomar.

25 de junho de 2026

  • Paola trabalhou normalmente na casa de Mitre e informou que prestaria serviços na residência do casal Maria Clotilde e Cláudio Atala na segunda e terça-feira seguintes.

O crime

29 de junho de 2026

  • Paola foi ao apartamento do casal para realizar uma limpeza.
  • Segundo a confissão, ela colocou quatro comprimidos de um medicamento controlado (que ela usava para depressão) no suco do casal.
  • Após 30 a 40 minutos, as vítimas começaram a adormecer.
  • Durante o furto, Cláudio despertou. Paola afirma ter pegado uma faca na cozinha para ameaçá-lo, mas após uma tentativa de reação da vítima, ela o atacou.
  • Cláudio Atala, de 75 anos, recebeu cerca de 40 facadas, e Maria Clotilde, de 76, recebeu 14 golpes.
  • Às 13h34, Paola ligou para Vinícius Mitre dizendo que os idosos estavam passando mal; ele a orientou a entrar em contato com o filho das vítimas.
  • Após o crime, Paola se limpou, trocou de roupa (usando peças da vítima), lavou a faca e recolheu dinheiro, joias e relógios antes de fugir em um carro (possivelmente de aplicativo) até a Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte

30 de junho de 2026

  • Mitre estranhou o atraso da diarista e não conseguiu contato telefônico com ela.

1º de julho de 2026

  • Polícia Civil saiu de BH por volta das 20h30 para realizar a prisão.
  • Por volta das 22h, Paola foi detida em um hotel em Itabira, onde estava hospedada com o filho de 6 anos.

2 de julho de 2026

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  • A Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa pela manhã detalhando as investigações.
  • Relógios pertencentes às vítimas são localizados e devolvidos pelo comprador.

3 de julho de 2026

  • Data prevista para a audiência de custódia da suspeita.

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