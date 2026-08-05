Assine
overlay
Início Gerais
RESGATE

Homem em situação de rua cai dentro do Ribeirão Arrudas em BH

Há menos de uma semana, Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar corpo no mesmo local

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
05/08/2026 15:04 - atualizado em 05/08/2026 15:49

compartilhe

SIGA
×
Corpo foi visto na Avenida dos Andradas
Há menos de uma semana, Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar corpo no mesmo local crédito: CBMMG

Um homem em situação de rua caiu no Ribeirão Arrudas nesta quarta-feira (5/8). A ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O caso foi registrado na Avenida dos Andradas, menos de uma semana após os militares retirarem um corpo no leito, no mesmo local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Os bombeiros foram acionados para resgate próximo ao Shopping Boulevard. A vítima, de aproximadamente 50 anos, teria caído dentro do leito do Arrudas. O Samu também foi acionado. A corporação ainda não informou a dinâmica dos fatos e o estado de saúde do homem.

No dia 30 de julho, os bombeiros foram acionados para ocorrência semelhante. Um corpo, aparentemente do sexo masculino, foi visto dentro do ribeirão, na mesma avenida, nas proximidades da Estação de Tratamento da Copasa. Os militares foram acionados para uma ocorrência de busca e recuperação de cadáver, e realizaram a retirada do corpo do curso d’água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que deverão confirmar a identidade da vítima e apontar a causa da morte.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay