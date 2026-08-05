Homem em situação de rua cai dentro do Ribeirão Arrudas em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem em situação de rua caiu no Ribeirão Arrudas nesta quarta-feira (5/8). A ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O caso foi registrado na Avenida dos Andradas, menos de uma semana após os militares retirarem um corpo no leito, no mesmo local.

Os bombeiros foram acionados para resgate próximo ao Shopping Boulevard. A vítima, de aproximadamente 50 anos, teria caído dentro do leito do Arrudas. O Samu também foi acionado. A corporação ainda não informou a dinâmica dos fatos e o estado de saúde do homem.

No dia 30 de julho, os bombeiros foram acionados para ocorrência semelhante. Um corpo, aparentemente do sexo masculino, foi visto dentro do ribeirão, na mesma avenida, nas proximidades da Estação de Tratamento da Copasa. Os militares foram acionados para uma ocorrência de busca e recuperação de cadáver, e realizaram a retirada do corpo do curso d’água.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que deverão confirmar a identidade da vítima e apontar a causa da morte.